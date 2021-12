Quando começa o Brasileirão 2022? Veja datas, times e onde assistir

Com o Campeonato Brasileirão de 2021 chegando ao fim, os clubes brasileiros já começam a se programar para a temporada de 2022. Após as férias para os atletas, a maioria dos times volta a trabalhar em janeiro em preparação para os campeonatos estaduais. Depois o calendário segue normal e as equipes disputarão mais uma edição de Brasileiro. Por isso, confira quando começa o Brasileirão 2022.

Quando começa o Brasileirão 2022?

O Campeonato Brasileiro de 2022 começará no dia 10 de abril e a final de ocorrer no dia 13 de novembro, com 38 datas para jogos como de costume. A competição iniciará e terminará com um mês de diferença em relação às outras (geralmente começa em maio e acaba em dezembro) por conta da Copa do Mundo do Catar de 2022, com o início previsto para o dia 21 de novembro.

Haverá, no meio do ano, uma data FIFA com uma maior duração, 14 dias, e, por isso, o campeonato nacional será impactado em cinco rodadas não especificadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Calendário de 2022 da CBF

Férias 2021/22: 10/12/21 a 08/01/22 (30 dias)

Pré-Temporada: 09/01 a 25/01 (17 dias)

Campeonatos Estaduais: 26/01 a 03/04 (16 datas)

Copa do Brasil: 23/02 a 19/10 (14 datas)

Série A: 10/04 a 13/11 (38 datas)

Série B: 09/04 a 05/11 (38 datas)

Série C: 10/04 a 01/10 (26 datas)

Série D: 17/04 a 25/09 (24 datas)

Supercopa do Brasil: 20/02 (01 data)

CONMEBOL Libertadores: 23/02 a 29/10 (17 datas)

CONMEBOL Sul-Americana: 06/04 a 01/10 (13 datas)

CONMEBOL Recopa: 09/03 e 16/03 (02 datas)

Eliminatórias: 27/01, 01/02, 24 e 29/03 (04 datas)

Datas FIFA para amistosos: 01, 02, 09 e 14/06; 21, 22, 25 e 27/09 (08 datas)

Copa do Mundo FIFA: 21/11 a 18/12 (28 dias)

Quais times estarão no Brasileirão 2022?

O Campeonato Brasileiro da Série A já tem 18 times confirmados para a edição de 2022. São eles: Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Red Bull Bragantino, Fluminense, América-MG, Atlético-GO, Ceará, Santos, Internacional, São Paulo, Athletico, Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí.

Ainda disputam as duas últimas vagas: Cuiabá e Bahia (ambos fora da zona de rebaixamento até o momento), Grêmio e Juventude, esses dois em 18º e 17º lugar respectivamente, e, por enquanto, caindo para a segunda divisão de 2022.

Para permanecerem na Série A e não dependerem de outros resultados, basta o Cuiabá empatar com o Santos na Vila Belmiro e o Bahia vencer o Fortaleza, no Castelão, nesta quinta-feira (9). Já o Juventude precisa torcer para uma derrota do time mato-grossense ou um tropeço do time de Salvador e vencer o Corinthians, em Caxias do Sul. O Grêmio precisa vencer o campeão Atlético-MG, em Porto Alegre, e torcer para que o Bahia e o Juventude percam seus jogos.

Onde vai passar?

A única emissora que terá direito de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro de 2022 é a Rede Globo, tanto na televisão aberta, como na fechada.

Na aberta, a Globo transmitirá as partidas no próprio canal, geralmente às quartas e aos domingos. Já na televisão fechada, os jogos passarão no Sportv e no Premiere FC, ambos canais por assinatura.

Na edição de 2021, a TNT Sports também tem os direitos de televisionar a competição, porém a Turner, dona da emissora, anunciou que rompeu os contratos com os sete clubes que tinha acordos até o ano de 2024. Segundo comunicado oficial, a empresa não transmitirá mais a competição pois “a oferta de transmissão fragmentada do Campeonato Brasileiro não permite à companhia proporcionar uma experiência integral aos seus assinantes”.

A empresa da WarnerMedia tinha contrato com: Palmeiras, Santos, Athletico, Ceará, Bahia, Fortaleza, Juventude e Coritiba.

Desses clubes, apenas Palmeiras e Athletico ainda não assinaram um acordo com a Rede Globo para a transmissão na televisão fechada. O Verdão aguarda o primeiro trimestre de 2022 para definir essa situação e o Furacão não gostou da proposta feita pela emissora e, por enquanto, deve continuar sem transmissão.

Regras do Brasileirão 2022

As regras para todas as competições nacionais de 2022, inclusive o Brasileirão, seguem as mesmas de 2021, como divulgado pela CBF no dia 13 de setembro. Para conferir todo o regulamento, acesse o link: conteudo.cbf.com.br/cdn/202110/20211005110112_949.pdf.

