Confira onde assistir e o horário do jogo do Brasil na Globo.

Que horas é o jogo do Brasil hoje na Globo x Coreia? Transmissão da Copa do Mundo 2022

Com transmissão exclusiva da Globo, o jogo do Brasil hoje com a Coreia do Sul tem início às 16h (Horário de Brasília) nesta segunda-feira, 5 de dezembro, nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar direto do Estádio 974, em Doha. Se vencer, a Seleção Brasileira avança para a próxima fase eliminatória. Todos os detalhes de como assistir o jogo da Copa hoje o torcedor confere a seguir.

Que horas é o jogo do Brasil hoje na Globo?

A transmissão da Globo começa às 15h20 (horário de Brasília), mas a bola só vai rolar no jogo do Brasil hoje às 16h (horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar.

A emissora transmite na TV aberta a partida do Brasil e Coreia do Sul para todos os estados do país. Basta sintonizar e curtir as emoções da Copa do Mundo.

O Catar está 6 horas à frente do Brasil, o que significa que o jogo do Brasil hoje vai começar às 22h no país árabe. O horário foi escolhido devido ao forte calor.

Para torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e também em Fernando de Noronha devem prestar atenção na diferença de horário.

Neymar vai jogar hoje?

Como assistir o jogo do Brasil hoje na Globo?

O jogo do Brasil hoje vai passar na Globo às 16h (Horário de Brasília) para todos os estados do Brasil. Galvão Bueno narra a partida ao lado dos comentaristas Junior, Ana Thaís Matos, Roque Junior e Paulo César de Oliveira.

A emissora é a grande responsável pelos direitos da competição. Apenas a Rede Globo pode transmitir os jogos na TV aberta e também pelo canal pago.

Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo. Não é necessário ser assinante do serviço para ter acesso completo do conteúdo. Basta acessar o site (www.globopaly.globo.com), se cadastrar na Conta Globo com email, senha e nome completo.

Ao acessar o mosaico do GloboPlay, basta escolher a opção "Agora na TV" e clicar no ícone da Globo. Dá para assistir a programação completa da emissora carioca tanto no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv como pelo navegador.

Se o Brasil ganhar vai jogar quando na Copa do Mundo?

O Brasil joga na sexta-feira, 9 de dezembro, se vencer a Coreia do Sul nas oitavas de final.

De acordo com o chaveamento da Copa do Mundo no Catar, a Seleção Brasileira disputará as quartas de final contra o Japão ou a Croácia, a depender dos resultados no Estádio Cidade da Educação em Doha, no Catar.

Assim como na fase anterior, as quartas também são disputadas em partida única, onde somente o vencedor vai para a próxima etapa e o perdedor volta mais cedo para casa. O Brasil é o favorito ao título este ano, podendo encontrar na semifinal a Argentinal.

Todos os jogos do Brasil são transmitidos na Globo.

