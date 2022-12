Confira o calendário das quartas de final na Copa do Mundo, as seleções classificadas e como vai funcionar

Tabela e datas das quartas de final na Copa do Mundo 2022 no Catar

Enquanto a Copa do Mundo do Catar se encaminha para a reta final, as seleções se preparam para disputar as vagas nas quartas de final. Apenas oito se classificam na competição, com data e horário marcado. Para não perder nenhum lance acompanhe as datas das quartas de final, como funciona e como assistir.

Datas das quartas de final na Copa do Mundo

As datas das quartas de final da Copa do Mundo estão marcadas para sexta-feira (9 de dezembro) e sábado (10 de dezembro) direto do Catar. Apenas oito seleções vão disputar as quartas de final da Copa do Mundo no Catar.

Cada duelo será realizado em um horário diferente, onde o primeiro vai ser às 12h e o segundo tem início às 16h (Horário de Brasília). Quatro estádios também vão receber os confrontos.

Confira a tabela com as datas das quartas de final da Copa, horários e o chaveamento.

Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022:

Holanda X Vencedor Argentina ou Austrália - 16h*, no Estádio Lusail

Vencedor Japão ou Croácia X Vencedor Brasil ou Coreia do Sul - 12h*, no Estádio Cidade da Educação

Sábado, 10 de dezembro de 2022:

Vencedor Marrocos ou Espanha X Vencedor Portugal ou Suíça - 12h*, no Estádio Al Thumama

Vencedor Inglaterra ou Senegal X Vencedor França ou Polônia - 16h*, no Estádio Al Bayt

*(horários de Brasília)

Quais seleções estão classificadas para as quartas de final da Copa?

Seleções classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo são: Holanda.

A "Laranja Mecânica" foi a primeira a carimbar o seu passaporte para as quartas após vencer os Estados Unidos nas oitavas por 3 a 1. Agora, o elenco segue o chaveamento e espera o resultado do outro jogo para saber contar quem vai jogar.

Oito seleções disputam as quartas de final. Elas são as ganhadoras das oitavas, ou seja, os elencos que ganham a partida avançam de fase e os perdedores voltam para a casa mais cedo.

Como funciona as quartas de final?

Na Copa do Mundo do Catar, as quartas de final são disputadas em partida única, assim como a fase anterior.

As quartas reúnem as equipes vencedoras das oitavas, de acordo com o chaveamento estipulado pela FIFA. As duas seleções entram em campo onde o time que marcar mais gols é o ganhador do desafio. Em caso de empate, aí a prorrogação tem início.

Serão dois tempos de 15 minutos. Mas e se nada mudar com o tempo extra? Aí a disputa de pênaltis tem início entre as duas seleções. O técnico de cada elenco vai definir os batedores e quem fizer mais gols ganha a vaga na semifinal.

Lembrando que nas quartas de final, assim como nas oitavas, não há pontuações ou classificação.

Como assistir as quartas de final na Copa do Mundo?

Os jogos das quartas de final na Copa do Mundo serão transmitidos nas seguintes opções:

A Rede Globo é a detentora dos direitos de transmissão da Copa do Mundo. Só ela pode exibir os jogos ao vivo tanto na TV aberta como no canal pago. Dá para assistir na Globo e também no SporTV ao vivo.

Nas plataformas online, o GloboPlay retransmite o sinal da emissora carioca de graça para todo o público. Basta cadastrar o email e a senha no site ou aplicativo. Pelo site de notícias GE também dá para assistir de graça.

Já o canal do Casimiro, maior streamer do Brasil, passa uma partida por dia da Copa do Mundo. Já o FIFA+ também exibe de graça no serviço de streaming pelo site e no aplicativo.

