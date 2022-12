Seleções de Brasil e Coreia do Sul disputam as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar nesta segunda-feira, 05 de dezembro ao vivo

Como assistir jogo do Brasil hoje online nas oitavas da Copa do Mundo 2022

As seleções de Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nesta segunda-feira, 5 de dezembro, pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. É jogo único, ou seja, quem vencer está classificado e quem perder volta para casa mais cedo. O jogo do Brasil hoje online vai começar às 16h (Horário de Brasília), direto do Estádio 974. Onde assistir e todos os detalhes você confere no texto a seguir.

Como assistir jogo do Brasil hoje online?

Procura saber onde assistir jogo do Brasil hoje online? O torcedor tem quatro opções diferentes e gratuitas para assistir tanto no celular como pelo tablet, computador ou até mesmo na smartv.

Não é necessário pagar nada ou ser assinante para assistir o jogo nas plataformas. Quer saber como? Confira o passo a passo a seguir.

GLOBOPLAY

A plataforma de streaming GloboPlay, responsabilidade da Rede Globo, retransmite as imagens do canal em seu serviço de graça para os torcedores. Basta acessar o aplicativo ou o site (www.globoplay.globo.com) e se cadastrar na Conta Globo com email e senha.

Assim que o fizer, escolha a opção "Agora na TV", localizada no menu principal e em seguida o canal da Globo. O torcedor não paga nada para assistir a Globo na plataforma.

PORTAL GE

A maneira mais simples e fácil de acompanhar o jogo do Brasil hoje online é o GE. Disponível de graça (www.ge.globo.com) o site de notícias também retransmite as imagens da Globo e do SporTV, somente para assinantes.

FIFA +

A novidade é o serviço de streaming FIFA+, ou FIFA Plus. A plataforma foi criada pela entidade do futebol onde transmite todos os jogos da Copa do Mundo. Os brasileiros este ano poderão curtir todos os confrontos de graça e ao vivo pelo site (www.fifa.com) ou no aplicativo da FIFA.

É só cadastrar com email e a senha e pronto. É 100% gratuito.

CANAL DO CASIMIRO

Para quem é fã do Casimiro, maior streamer do Brasil, dá para assistir também aos jogos do Brasil online. Basta acessar o canal do Youtube como também na Twitch de graça.

Não é preciso ser assinante ou membro para assistir.

Time da Coreia do Sul é bom? Conheça o adversário do Brasil nas oitavas

O Brasil pode ser eliminado hoje da Copa do Mundo se perder para Coreia do Sul?

Como assistir jogo do Brasil hoje na TV?

O torcedor também pode assistir o jogo do Brasil hoje pela televisão. Mas onde sintonizar?

- Globo (TV aberta)

- SporTV (canal pago)

A Globo transmite de graça para todos os estados do Brasil o jogo entre Brasil e Coreia do Sul. A narração vai ser de Galvão Bueno, como manda a tradição, e comentários de Ana Thais Matos, Junior, Roque Junior e Paulo César de Oliveira.

Outra opção é o SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Aqui, quem narra é Milton Leite, Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Escalação do Brasil no jogo de hoje

Segundo o GE, a provável escalação do Brasil hoje: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior.

O técnico Tite confirmou em entrevista coletiva que Neymar, recuperado de lesão, vai para o jogo desta segunda-feira contra a Coreia. O jogador teve uma entorse no tornozelo direito, mas após uma série de treinos intensivos e fisioterapia, está bem para jogar.

O mesmo aconteceu com Danilo, lateral da Juventus. O atleta deve estar em campo hoje. Mas Alex Sandro e Alex Telles são desfalques para o técnico Tite.

Quem o Brasil vai pegar nas quartas de final?

Se passar das oitavas de final, a Seleção Brasileira vai pegar Croácia ou Japão nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Com o chaveamento já definido, o Brasil está do lado A na chave. Na semifinal, poderá encontrar Argentina ou Holanda se passar das quartas.

Até o momento os jogos entre França e Inglaterra e Holanda contra Argentina já estão definidos nas quartas de final do Mundial do Catar. Resta saber quem será o adversário do Brasil na fase.

