Jogo do Brasil na Copa do Mundo nas oitavas de final - Foto: DCI

Embora a aposta óbvia seja no Brasil, a perda de jogadores por lesão vai complicar as coisas.

Horário do jogo do Brasil x Coreia do Sul e 6 formas de onde assistir ao vivo a Copa do Mundo 2022

A seleção brasileira enfrentará a Coreia do Sul no Estádio 974 em Doha, Qatar, na tarde desta segunda-feira, 5 de dezembro de 2022, em uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA. E aqui tem tudo que o torcedor precisa saber sobre o jogo do Brasil.

Importante: quem ganhar terá passe para às quartas de final, mas quem perder estará fora da Copa do Mundo 2022 do Catar.

Quando começa o jogo Brasil x Coreia do Sul na Copa do Mundo?

A partida das oitavas de final entre Brasil e Coreia do Sul está marcada para segunda-feira, 5 de dezembro de 2022, e o pontapé inicial está marcado para às 16 horas (de Brasília).

Localização: Doha, Catar

Estádio: Estádio 974

Data: segunda- feira, 5 de dezembro

Horário de início: 16h

Brasil: 6 vitórias

Coreia do Sul: 1 Vitória

Empates: 0

Mais cedo, o torcedor poderá acompanhar o jogo do Japão x Croácia.

Como assistir ao jogo do Brasil x Coreia do Sul?

A partida da Copa do Mundo da FIFA entre Brasil e Coreia do Sul será disputada no dia 5 de dezembro no Estádio 974 às 13h (CDT) e será transmitida ao vivo pela TV Globo (de graça) e SportTV (TV paga).

Se preferir, o torcedor também pode assistir à partida em várias plataformas legais de streaming, comoo, CazeTV no Youtube, FIFA+ e o portal do GE.

Veja:

Histórico da seleção brasileira x Coreia do Sul

O jogo desta segunda será o primeiro confronto entre Brasil e Coreia do Sul em uma Copa do Mundo. Todos os seis encontros anteriores foram amistosos. Eles também jogaram um jogo de exibição no Nike World Tour em 1997.

Os sul-coreanos não vão querer se alongar muito em seu encontro mais recente, há apenas seis meses em Seul. O Brasil deu um show, com uma vitória por 5 a 1 com gols de Neymar (duas vezes), Richarlison, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.

No entanto, a Coreia do Sul lembra com carinho de uma vitória sobre a Seleção. Em 1999, um time com Cafu, Rivaldo e Juninho foi derrotado por 1 a 0 graças a um gol de Kim Do-Hoon em Seul.

Essa foi a única vitória dos asiáticos sobre o Brasil.

Brasil na Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2002

Embora a Coreia do Sul não tenha enfrentado Ronaldo e companhia na Copa do Mundo de 2002, seu time e sua nação desempenharam um papel importante na história do Brasil.

A Coreia do Sul dividiu as funções de anfitriã com o Japão naquela Copa do Mundo, e é algo que viverá por muito tempo na memória brasileira.

O Brasil venceu enfaticamente todos os jogos da fase de grupos em solo sul-coreano, antes de passar para as oitavas de final no Japão.

Enquanto isso, a Coreia do Sul estava eliminando alguns dos principais rivais do Brasil no lado oposto do sorteio, embora em circunstâncias controversas.

Portugal, Itália e Espanha foram eliminados, causando fúria na imprensa europeia devido às alegações de que os árbitros estavam aparentemente trabalhando para ajudar os anfitriões.

A Alemanha finalmente interrompeu a incrível corrida da Coreia do Sul na fase semifinal, mas os alemães caíram para uma dobradinha de Ronaldo na final de Yokohoma.

Seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022 no Catar

Para a Copa do Mundo do Catar 2022, o Brasil, e o técnico Tite, convocou os seguintes jogadores:

Goleiros : Ederson, Alisson, Weverton

Defensores : Bremer, Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Daniel Alves, Alex Sandro, Alex Telles

Meio -campistas : Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá.

Atacantes : Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar Jr, Pedro, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Jr

Qual é a seleção da Coreia do Sul para a Copa do Mundo de 2022 no Catar?

Para o Mundial do Catar 2022, a Coreia do Sul, e o técnico Paulo Bento convocou os seguintes jogadores:

Goleiros : Kim Seung-gyu, Song Bum-keun, Jo Hyeon-woo

Defensores : Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kwon Kyung-won Cho Yu-min, Kim Moon-hwan, Yoon Jong-gyu, Kim Tae-hwan, Kim Jin-su, Hong Chul

Meio -campistas : Jung Woo-young, Son Jun-ho, Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Kwon Chang-hoon, Jeong Woo-yeong, Lee Kang-in, Son Heung-min, Hwang Hee- chan, Na Sang-ho, Song Min-kyu

Atacantes : Hwang Ui-jo, Cho Gue-sung