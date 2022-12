Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul na Copa do Mundo do Catar na segunda-feira, 05 de dezembro, pelas oitavas de final

Provável escalação do Brasil para o jogo de segunda-feira na Copa do Mundo; Neymar vai jogar?

A Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul na próxima segunda-feira, 05 de dezembro, nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O técnico Tite tem baixas importantes, mas pode ter Neymar de volta para a decisão no torneio entre seleções. Saiba qual é a provável escalação do Brasil no próximo jogo e todos os detalhes.

Provável escalação do Brasil contra a Coreia do Sul

A Seleção Brasileira está pronta para enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas da Copa do Mundo. No Estádio 974, as equipes disputam a primeira fase mata-mata. De acordo com o GE, a provável escalação do Brasil: Alisson; Éder Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior.

No plantel de jogadores, o técnico Tite tem baixas importantes de jogadores: os laterais Alex Sandro e Alex Telles estão lesionados e não se recuperaram a tempo do jogo das oitavas, confirmou o portal GE.

Em entrevista coletiva, Tite falou sobre Danilo ser titular na lateral do time. O atleta da Juventus realizou no fim de semana ao lado de Neymar treinamento intensivo e muita fisioterapia. Com isso, Militão, do Real Madrid, deve complementar com Thiago Silva e Marquinhos a defesa brasileira.

Já no ataque, Neymar está pronto para voltar a jornal, confirmou Tite em entrevista coletiva. Porém, ele não disse se vai jogar nesta segunda ou não. O craque do PSG estará ao lado de Vini, Raphinha e Richarlison.

Neymar de volta ao elenco do Brasil

O técnico Tite confirmou em entrevista coletiva que Neymar está recuperado e que pode jogar novamente com a Seleção Brasileira. Entretanto, não dá para saber se ele vai jogar começar no elenco titular desta segunda-feira ou não.

A probabilidade é que sim, Neymar deva começar com a amarelinha titular contra a Coreia. Porém, caso isso não aconteça, ele pode ficar no banco e aí entrar no meio da partida caso for preciso.

Durante a coletiva, Tite explicou que Neymar continua treinamento com os colegas e realizando fisioterapia, além de treino intensivo, como recomendação do departamento médico.

No jogo contra a Sérvia, Neymar deixou o gramado no segundo tempo após sentir dores no tornozelo. Mais tarde, foi constatado que teve uma entorse no tornozelo direito.

NEYMAR NO TREINO DE HOJE! pic.twitter.com/gF3MEIR9W0 — njdeprê - marlon 🇧🇷🇶🇦 (@njdmarlon) December 3, 2022



Como assistir jogo do Brasil e Coreia do Sul?

A partida entre Brasil e Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa será transmitida nos canais Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, FIFA+, no site do GE e também no canal do Casimiro.

Na TV aberta, o canal da Globo exibe a partida para todos os estados de graça com Galvão Bueno, enquanto no SporTV, disponível em operadoras por assinatura, é Milton Leite quem narra.

Tanto no GloboPlay como no GE (www.ge.globo.com) dá para assistir a retransmissão do canal Globo. É de graça para assistir em ambas as opções. No FIFA+, serviço de streaming da entidade, o torcedor também não paga nada no acesso para acompanhar tanto no aplicativo como no site (www.fifa.com).

Por fim, o canal do Casimiro no Youtube transmite um jogo por dia, incluindo do Brasil, para o público de maneira gratuita.

