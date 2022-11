Que horas vai ser a abertura da Copa do Mundo 2022 no Catar

Entre novembro e dezembro, o torcedor terá o privilégio de assistir a grandes jogadores da atualidade defendendo em campo suas seleções nacionais no Mundial da FIFA, o maior evento de futebol do planeta. Com início em 20 de novembro, que horas vai ser a abertura da Copa do Mundo 2022? Confira todos os detalhes para não ficar de fora.

Trinta e duas seleções disputarão a fase de grupos no Mundial de seleções. Os dois melhores entre os oito grupos avançam para as oitavas de final. Esta será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio.

Que horas vai ser a abertura da Copa do Mundo 2022?

O horário de abertura na Copa do Mundo está marcado para às 13h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor, ao norte do Catar, país sede do baile de futebol.

Entretanto, antes da bola rolar, a cerimônia de abertura será realizada com shows de música, efeitos especiais, muita tecnologia e danças sincronizadas para animar o público presenta no estádio e também em casa. De acordo com a revista americana Billboard, o cantor sul-coreano Jung Kook, do BTS, está confirmado para se apresentar na cerimônia de abertura da Copa. Além disso, ele também fará parte da trilha sonora oficial da Copa do Mundo.

Já o portal inglês The Sun, anuncia que Robbie Williams estará ao lado do sul-coreano. Em 2018, Williams se apresentou no evento de abertura na Rússia. Nomes como Shakira, J Balvin e Black Eyed Peas também são rumores no evento.

A FIFA não divulgou de maneira oficial a programação da abertura.

Relembre momentos do show de Williams na Copa de 2018.

Qual é o primeiro jogo da Copa do Mundo no Catar?

O primeiro jogo da Copa do Mundo vai ser entre Catar e Equador, domingo em 20 de novembro às 13h (horário de Brasília), Estádio Al Bayt, em Al Khor.

Como manda a tradição, a seleção do país sede sempre abre o Mundial. Integrante do grupo A, vai disputar os três pontos contra o elenco sul-americano. Também estão no grupo as equipes de Senegal e Holanda.

São três rodadas na fase de grupos da Copa. Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, onde acompanham o chaveamento já definido pela FIFA em sorteio. Depois, avançam para as quartas, semis e a tão sonhada final pelo troféu de ouro.

Catar x Equador

Domingo, 20 de novembro às 13h (Horário de Brasília) no Estádio Al Bayt.

Onde assistir: Globo, Sportv e GloboPlay

Quando é o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira estreia no Mundial do Catar em 24 de novembro, quinta-feira, contra a Sérvia pela primeira rodada do grupo G. O jogo começa às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail.

Além do Brasil e Sérvia, fazem parte do grupo as seleções da Suíça e Camarões. Sob o comando de Tite, a equipe canarinho precisa vencer os três jogos para se manter 100% na busca pelo hexa.

Todos os jogos serão transmitidos pela Globo com narração de Galvão Bueno. Também vão passar no Sportv, GloboPlay e com transmissão no canal do Casimiro da Twitch.

Os outros jogos da Seleção Brasileira serão nos dias 28 de novembro e 02 de dezembro.

Onde assistir a Copa do Mundo 2022?

Os jogos da Copa do Mundo da FIFA vão passar na Globo, Sportv, GloboPlay e Twitch, durante os horários determinados no calendário na semana.

Na TV aberta, a Globo vai transmitir todos os embates do Mundial de seleções em todos os estados do país. Com uma programação especial, a emissora carioca vai cobrir o evento com notícias, novos quadros, apresentadores e um time de especialistas nas narrações dos jogos.

Também dá para assistir na TV fechada, pelo Sportv. Os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Além dos confrontos durante todo o dia, novos programas, quadros e entrevistas com jogadores estarão na programação.

Online, você pode acompanhar a Copa do Mundo no GloboPlay se for assinante, ou no canal do Casimiro de graça, através da Twitch, plataforma de vídeos. É só se inscrever e assistir um jogo por dia no portal.

