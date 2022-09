Em qual estádio vai ser a final da Copa do Mundo no Catar 2022?

Duas seleções vão disputar o troféu de ouro da Copa do Mundo da FIFA em 18 de dezembro. A competição mais importante no futebol reúne trinta e duas equipes na busca pelo troféu de ouro. Mas em qual estádio vai ser a final da Copa do Mundo no Catar 2022?

Saiba qual vai ser o local, a data, horário, curiosidades e a capacidade do espaço para a decisão do Mundial.

Qual estádio vai ser a final da Copa do Mundo?

O Estádio de Lusail (ou Lusail Stadium) receberá a final da Copa do Mundo da FIFA em 18 de dezembro de 2022, domingo, a partir do meio-dia (Horário de Brasília).

O espaço vai receber dez jogos em todas as fases do torneio, além da decisão pelo troféu dourado. O Lusail é o maior estádio do Catar, com capacidade para abrigar 80 mil torcedores. A cidade de Lusail fica a 24 km do centro da capital Doha.

Criado especialmente para a Copa, o design faz alusão aos decorativos em tigelas e vasos da idade de ouro da arte árabe e islâmica. O site da FIFA descreve o desenho da facha do estádio como ‘inspirado na interação de luz e sombra que caracteriza a lanterna fana’.

Para chegar até o Lusail Stadium, o torcedor que vai assistir aos jogos ao vivo deve pegar a Linha Vermelha do Metrô de Doha, além da via expressa Al Khor, além do bonde Lusail Light Rail.

Na construção do estádio, FIFA e o governo do Catar utilizaram práticas sustentáveis. Instalações com sistemas de detecção de vazamentos funcionam em todo o loca, assim como os canteiros de obras do estádio que conserva 40% da água mais doce do que os outros espaços. A cobertura da arena foi projetada com o material Politetrafluoretileno (PTFE), segundo a FIFA, que protege do ar quente e impede a entrada da poeira e permite a entrada da luz no campo, com sombra para reduzir a carga do ar condicionado no estádio.

A entidade do futebol garantiu que, assim que a Copa do Mundo de 2022 terminar, os planos para o estádio são transformar o local em unidades habitacionais, lojas acessíveis, pontos de alimentação, clínicas de saúde e até mesmo uma escola para crianças.

Final da Copa do Mundo entre Brasil e França?

Brasil e França na final da Copa de 2022? Na última terça-feira, 27 de setembro, o Google indicou quais seleções disputarão o troféu de ouro no Estádio de Lusail, no Catar.

Ao buscar “próximos eventos estádio Lusail” ou “estádio Lusail eventos” no Google, o site de buscas mostrou o jogo entre Brasil e França no dia 18 de dezembro, ou seja, a data da final da Copa.

Após internautas notificarem o erro, o portal retirou a marcação. Agora, não é mais possível observar nenhum nome na data da decisão.

Confira a seguir o “erro” do Google sobre a final.

Estreia da Copa do Mundo do Catar

A Copa do Mundo no Catar tem início em 20 de novembro, domingo, com a cerimônia de abertura e o confronto entre Catar e Equador, pela primeira rodada do grupo A na primeira fase.

Trinta e duas seleções disputam o Mundial da FIFA. Elas são divididas em oito grupos de quatro na fase de grupos em pontos corridos. Cada vitória vale três pontos, enquanto o empate garante apenas 1 aos elencos.

Serão três rodadas na fase de grupos. Os dois primeiros jogarão as oitavas de final, depois as quartas, semifinal e por fim a decisão entre os dois sortudos.

O Brasil está no grupo G, com estreia marcada para o dia 24 de novembro, contra a Sérvia na primeira fase, na busca pelo hexa.

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Representante da UEFA (País de Gales, Escócia ou Ucrânia)

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

GRUPO D: França, Representante do Playoff (Peru, Austrália ou Emirados), Dinamarca e Tunísia

GRUPO E: Espanha, Representante do Playoff (Costa Rica ou Nova Zelândia), Alemanha e Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul

