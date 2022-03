Quem está no vip e na xepa do BBB 22 da líder Linna

Após a prova do líder da temporada ser encerrada nesta sexta-feira (25), uma nova divisão foi realizada na casa. Quem está no vip do BBB 22? Linna definiu quem vai comer bem esta semana e quem vai passar perrengue na xepa.

Quem está no vip do BBB 22?

Além da líder Linna, Lucas, Eslovênia, Natália e Jessi estão no vip desta semana do BBB 22. Cada participante no vip recebe 1000 estalecas e ganha o direito de frequentar o quarto do líder.

Uma das maiores vantagens de ser quem está no vip é poder desfrutar de uma variedade maior de alimentos, entre carnes, verduras, frutas, entre outros. Além disso, os privilegiados da casa também possuem acesso a temperos, o pessoal da xepa sofre ao ter que lidar apenas com sal para dar gosto à comida.

A divisão entre quem está no vip e na xepa do BBB 22 foi realizada durante o programa ao vivo desta sexta-feira (25). Após a coroação de quem venceu a oitava prova do líder da temporada, foram entregues as pulseiras aos escolhidos.

Quem está na xepa do BBB 22?

Pedro Scooby, Arthur, Paulo André, Gustavo, Douglas e Eliezer estão na xepa do BBB 22 desta semana. Os brothers que vão para a xepa recebem um número menor de estalecas do que os integrantes do vip, apenas 500.

Na semana passada, os integrantes da xepa foram Linn da Quebrada, Eslovênia, Lucas, Gustavo, Laís, Natália e Vinícius e Jessilane, que até então nunca havia pisado no vip do Big Brother Brasil.

Nesta semana, a disputa do líder durou 18 horas e foi uma competição de resistência. Dos 11 participantes que ainda estão na casa, restaram quatro na final. Após consenso de Douglas, Scooby e PA, o trio entregou a liderança para a cantora.

Como é possível ganhar estalecas

Além das estalecas que os brothers ganham semanalmente, por estarem na xepa ou vip, também há uma maneira de conquistar dinheiro no confinamento: com o celular do programa. Ao gravarem vídeos e tirarem fotos para o Feed BBB com o aparelho disponibilizado pelo reality show, os participantes ganham estalecas que podem ser usadas nas compras semanais de comida.

Porém, há um limite estabelecido pela produção de quantas fotos e vídeos podem ser realizados pelos brothers semanalmente para o ganho de estalecas.

Quando é a prova do anjo?

A prova do anjo desta semana, que pode tirar quem está no vip com o castigo do monstro, vai ser realizada neste sábado, 26 de março. A disputa não tem horário exato para começar, mas geralmente é disputa entre o final da manhã e começo da tarde, entre 12h00 e 14h00.

É comum que seja realizado um sorteio antes da prova para definir quem participa e quem fica de fora. Geralmente, também há um sorteio para definir as posições dos jogadores na disputa.

