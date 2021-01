Resumo BBB21: prova e paredão surpresa; veja os destaques do dia (30)

O sábado (30/01) foi intenso no Big Brother Brasil. Os participantes enfrentaram a prova do anjo, receberam o castigo e atenderam ao Big Fone. Ou melhor: atenderam três vezes ao telefone do big boss, e já tem gente no paredão 😥. Vem ver o resumo do BBB21 e fique por dentro do que rolou na casa.

Resumo do BBB21: Prova do Anjo

Depois de uma madrugada acalorada, marcada por brigas – principalmente envolvendo Lucas Penteado -, os brothers acabaram com a ressaca neste sábado com a prova do anjo. Após uma disputa acirrada, cheia de velocidade e agilidade, Rodolffo ganhou a primeira prova do líder do BBB 21.

Como manda a dinâmica, o participante pôde escolher duas pessoas cumprir o temido castigo do anjo, além de ter a chance de imunizar um brother ou sister no domingo – dia de paredão. Rofolffo já deu a entender que deve ajudar o amigo Caio a se livrar da berlinda.

O sertanejo então colocou Arthur e Arcrebiano no castigo do monstro. Os dois receberam a missão de fantasiar de pirata e o outro de bailarina.

Quando ouvirem o sinal, os dois terão que ir para o gramado e cumprir o castigo. Quem descumprir a atividade vai perder 300 estalecas.

Big Fone

Os brothes não tiveram sossego no sabadão, e no fim da tarde o Big Fone tocou três vezes. Na primeira ligação, João Luiza atendeu e precisou indicar 3 brothers direto para o paredão. Ele escolhey Sarah, Arcrebiano e Rodolffo.

Na sequência, o telefone tocou e Arcrebiano conseguiu chegar mais rápido. Por sorte, a chamada tirou ele do paredão

Mais uma vez, o modelo foi o mais rápido e atendeu ao big fone na terceira rodada, e optou por salvar Rodolffo. Sobrou Sarah ir para o primeiro paredão da temporada.

Primeiro Paredão do BBB21

Neste domingo, dia 31, será formado o primeiro paredão da temporada. E já que o começo desta edição está animado, então a votação promete fortes emoções. Além de Sarah, que já está na berlinda, o líder Nego Di tem o poder de indicar alguém da casa.

Para completar, tem a tradicional votação dos participantes e a indicação de um brother pelos imunizados. Ou seja, 4 pessoas vão passar pela primeira berlinda. É fogo no parquinho!