Saiba como comprar em lojas dos EUA na Black Friday

Apesar de ter excelentes ofertas, a Black Friday brasileira ainda não se compara à versão dos Estados Unidos, onde diversos produtos são vendidos com descontos acima dos 50%. Embora poucos consumidores saibam, é completamente possível aproveitar as promoções dos EUA com segurança e sem sair de casa.

Comprar dos EUA na Black Friday 2020

Algumas lojas virtuais norte-americanas possuem a opção de entregas diretas para o Brasil. Nesse caso, basta escolher a melhor opção ideal e verificar o valor final que, na maioria das vezes, inclui taxas e outros custos. Como já explicamos aqui no DCI, você pode acessar a lista completa de lojas parceiras no site oficial da Black Friday (www.blackfriday.com.br) quando o evento estiver mais próximo.

Casa loja onde você queira comprar o seu produto não ofereça entrega para o Brasil, é possível contratar uma empresa especializada em redirecionamento de encomendas, como a Qwintry — que recebe todos os pedidos em um galpão e depois envia para os compradores com toda segurança.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além de viabilizar suas compras fora do país, o site ainda oferece a opção de parcelar os pedidos em até 12x no cartão de crédito, com o seguro contra extravios, roubos ou danificação por apenas US$ 3 a cada US$ 100 em compras.

E para quem não tem tempo ou não está acostumado com compras internacionais, a Qwintry criou a Compra Assistida, uma modalidade na qual você indica os produtos desejados e uma equipe da empresa realiza todos os procedimentos necessários para você.

Como contratar os serviços da Qwintry?

Para utilizar a Qwintry, acesse o site da empresa através do endereço (https://qwintry.com/br) e efetue o seu cadastro. No final deste processo, você receberá o endereço do armazém da empresa, de onde sairá a sua encomenda.

Com o cadastro concluído, você já pode fazer suas compras da Black Friday. Para te ajudar, o site classifica lojas que fazem entregas online em três grandes categorias: produtos vendidos, popularidade e descontos.

Caso decida comprar em lojas diferentes, certifique-se de inserir todos os itens em um único frete — do contrário, você terá que pagar mais de uma vez para que suas encomendas sejam enviadas. É importante destacar que o frete é calculado por peso.

Quando você finalizar as compras, use o endereço do armazém da Qwintry que foi informado ao fim de sua inscrição. O monitoramento da encomenda será feito pela empresa e você poderá rastrear todo o processo no painel de controle de sua conta.

Assim que seus produtos chegarem armazém, você será notificado por e-mail e solicitado a preencher as declarações aduaneiras necessárias para que o despacho seja feito.

Compra Assistida

Caso opte pela modalidade de Compra Assistida nesta Black Friday, o processo será muito mais rápido e prático. Você apenas terá que fornecer alguns dados sobre o produto e todo o resto fica por conta da empresa. Confira as informações que são necessários para contratar esta modalidade de entrega:

Link do anúncio;

Nome do produto;

Peso;

Quantidade;

Cor;

Tamanho;

Largura.

Vale lembrar que, neste ano, o evento terá início nos Estados Unidos no dia 27 de novembro, assim como no Brasil. Para não perder nenhuma dica sobre essa temporada de compras, fique ligado no DCI!