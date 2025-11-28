Notícias

Saiba por que o dia certo para montar a árvore de Natal é 30 de novembro

Tradição católica explica o motivo de colocar decoração natalina nesta data

Escrito por Anny Malagolini
montar a árvore de Natal é 30 de novembro Foto: Oksana Fedorchuk

A época mais festiva do ano está chegando e as decorações de fim de ano também, mas qual é a data exata montar a árvore de Natal? Segundo a tradição, as árvores de Natal e as decorações devem ser montadas no primeiro dia do Advento.

De onde surgiu a tradição das árvores de Natal?

A tradição da árvore de Natal, pelo menos como a conhecemos hoje, teve início na Alemanha do século XVI. Inicialmente, os pinheiros eram colocados ao lado da entrada das casas medievais ou dentro delas. Depois, a tradição evoluiu para árvores de Natal cobertas de maçãs, após uma peça popular apresentar uma decoração semelhante para a festa de Adão e Eva, em 24 de dezembro.

Essas primeiras árvores de Natal apresentavam decorações que iam de biscoitos (delícia!) a velas acesas.

Uma tradição paralela e à parte, que acabou por se fundir com a árvore de Natal, foi a pequena “pirâmide de Natal” (Weihnachtspyramide, em alemão). Estas prateleiras de madeira continham figuras cristãs, velas, mais ramos de pinheiro e uma estrela.

As duas práticas se fundiram no século XVI, resultando nas primeiras árvores de Natal decoradas para ambientes internos.

As árvores de Natal chegaram à América já no século XVII, trazidas por imigrantes alemães. No entanto, elas só se popularizaram nos Estados Unidos no século XIX, quando o príncipe Alberto, nascido na Alemanha e marido da rainha Vitória, introduziu as árvores de Natal na Inglaterra em 1846. O que era moda do outro lado do Atlântico tornou-se uma febre nos Estados Unidos. No início do século XX, a eletricidade possibilitou a iluminação elétrica, e árvores decoradas e iluminadas começaram a surgir nas praças das cidades.

A Alemanha também introduziu as primeiras árvores artificiais (feitas de penas tingidas de verde). A empresa britânica Addis Housewares Company fabricou as primeiras árvores artificiais de cerdas em 1930.

Quando montar a árvore de Natal?

Tradicionalmente, as pessoas montam suas árvores e decorações no primeiro dia do Advento, que é comemorado no quarto domingo antes do Natal. Neste ano de 2025, essa data cai no domingo, 30 de novembro, quebrando o tabu de que a decoração de Natal é só para dezembro!

Para outros, a época festiva começa assim que termina a época assustadora , com as árvores a serem montadas logo após o Halloween – e alguns até transformam as suas árvores em fantasmas durante o Dia das Bruxas.

Mas o que vale? A época em que você monta sua árvore é totalmente a seu critério! Alguns optam por novembro, outros pelo início de dezembro, e alguns até mais tarde! Na Noruega, por exemplo, é tradição montar as árvores no dia 23 de dezembro.

A tradição popular diz que as árvores de Natal e as decorações devem ser retiradas durante a Noite de Reis, uma festa cristã que acontece no dia 5 de janeiro, 12 dias depois do Natal. Em alguns lugares, a crença é de que dá azar deixar a decoração de Natal montada depois dessa data, mas nem todos concordam.

O que é o Advento?

Iniciando o ano litúrgico da Igreja, o Advento (do latim “ad-venire”, que significa “vir para”) é o período dos quatro domingos (e dias da semana) que antecedem a celebração do Natal .

De acordo com a Igreja Católica, o Advento é um tempo de preparação que direciona nossos corações e mentes para a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos e para o aniversário do nascimento de Nosso Senhor no Natal.

Desde os primórdios da Igreja, as pessoas têm se fascinado com a promessa de Jesus de voltar. Mas as leituras bíblicas do Advento nos dizem para não perdermos tempo com previsões. O Advento não é para especulações.

Assim como na Quaresma, a cor litúrgica do Advento é o roxo, pois ambos são tempos que nos preparam para as grandes festas. O Advento também inclui um elemento de penitência, no sentido de preparar, aquietar e disciplinar nossos corações para a plena alegria do Natal.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Incêndio no COP30 em Belém: o que causou o fogo?

Saiba o resultado da Lotomania 2848 de quarta-feira

Resultado da Quina 6874 e os ganhadores do sorteio de sábado

Que horas a superlua vai aparecer hoje, a mais brilhante do ano

Os nomes mais diferentes do Brasil, segundo o IBGE

Quando sai o gabarito da prova da PND, a Prova Nacional Docente

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes