Saiba por que o dia certo para montar a árvore de Natal é 30 de novembro

A época mais festiva do ano está chegando e as decorações de fim de ano também, mas qual é a data exata montar a árvore de Natal? Segundo a tradição, as árvores de Natal e as decorações devem ser montadas no primeiro dia do Advento.

De onde surgiu a tradição das árvores de Natal?

A tradição da árvore de Natal, pelo menos como a conhecemos hoje, teve início na Alemanha do século XVI. Inicialmente, os pinheiros eram colocados ao lado da entrada das casas medievais ou dentro delas. Depois, a tradição evoluiu para árvores de Natal cobertas de maçãs, após uma peça popular apresentar uma decoração semelhante para a festa de Adão e Eva, em 24 de dezembro.

Essas primeiras árvores de Natal apresentavam decorações que iam de biscoitos (delícia!) a velas acesas.

Uma tradição paralela e à parte, que acabou por se fundir com a árvore de Natal, foi a pequena “pirâmide de Natal” (Weihnachtspyramide, em alemão). Estas prateleiras de madeira continham figuras cristãs, velas, mais ramos de pinheiro e uma estrela.

As duas práticas se fundiram no século XVI, resultando nas primeiras árvores de Natal decoradas para ambientes internos.

As árvores de Natal chegaram à América já no século XVII, trazidas por imigrantes alemães. No entanto, elas só se popularizaram nos Estados Unidos no século XIX, quando o príncipe Alberto, nascido na Alemanha e marido da rainha Vitória, introduziu as árvores de Natal na Inglaterra em 1846. O que era moda do outro lado do Atlântico tornou-se uma febre nos Estados Unidos. No início do século XX, a eletricidade possibilitou a iluminação elétrica, e árvores decoradas e iluminadas começaram a surgir nas praças das cidades.

A Alemanha também introduziu as primeiras árvores artificiais (feitas de penas tingidas de verde). A empresa britânica Addis Housewares Company fabricou as primeiras árvores artificiais de cerdas em 1930.

Quando montar a árvore de Natal?

Tradicionalmente, as pessoas montam suas árvores e decorações no primeiro dia do Advento, que é comemorado no quarto domingo antes do Natal. Neste ano de 2025, essa data cai no domingo, 30 de novembro, quebrando o tabu de que a decoração de Natal é só para dezembro!

Para outros, a época festiva começa assim que termina a época assustadora , com as árvores a serem montadas logo após o Halloween – e alguns até transformam as suas árvores em fantasmas durante o Dia das Bruxas.

Mas o que vale? A época em que você monta sua árvore é totalmente a seu critério! Alguns optam por novembro, outros pelo início de dezembro, e alguns até mais tarde! Na Noruega, por exemplo, é tradição montar as árvores no dia 23 de dezembro.

A tradição popular diz que as árvores de Natal e as decorações devem ser retiradas durante a Noite de Reis, uma festa cristã que acontece no dia 5 de janeiro, 12 dias depois do Natal. Em alguns lugares, a crença é de que dá azar deixar a decoração de Natal montada depois dessa data, mas nem todos concordam.

O que é o Advento?

Iniciando o ano litúrgico da Igreja, o Advento (do latim “ad-venire”, que significa “vir para”) é o período dos quatro domingos (e dias da semana) que antecedem a celebração do Natal .

De acordo com a Igreja Católica, o Advento é um tempo de preparação que direciona nossos corações e mentes para a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos e para o aniversário do nascimento de Nosso Senhor no Natal.

Desde os primórdios da Igreja, as pessoas têm se fascinado com a promessa de Jesus de voltar. Mas as leituras bíblicas do Advento nos dizem para não perdermos tempo com previsões. O Advento não é para especulações.

Assim como na Quaresma, a cor litúrgica do Advento é o roxo, pois ambos são tempos que nos preparam para as grandes festas. O Advento também inclui um elemento de penitência, no sentido de preparar, aquietar e disciplinar nossos corações para a plena alegria do Natal.