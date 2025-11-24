DCI SP

Árvore de Natal do Ibirapuera em 2025 terá 57 metros

Veja horários e programação completa

Quando inaugura a Árvore de Natal Foto: Thiago_Wada/ Getty Images

A tradicional Árvore de Natal do Ibirapuera será inaugurada no final de novembro, na zona sul de São Paulo. Considerada a maior árvore natalina da capital, a estrutura chega a 2025 com 57 metros de altura e promete atrair multidões durante toda a temporada de festas.

Quando inaugura a Árvore de Natal e que horas acende?

Símbolo do Natal paulistano, a árvore do Ibirapuera inaugura no sábado, dia 29 de novembro de 2025. A programação oficial do parque informa que às 19h30 terá a esperada chegada do Papai Noel e 20h30 será dado início à cerimônia oficial de iluminação da árvore. O evento acontece entre os portões 9 e 10 do Parque Ibirapuera

A árvore do Ibira foi montada pela primeira vez em 2002, com 50 metros, às margens do Lago das Carpas, no Parque Ibirapuera. Desde então, cresceu em tamanho, tecnologia e se tornou uma tradição – além de um dos pontos mais visitados da cidade no fim do ano.

Após a inauguração, a árvore ficará acesa diariamente a partir das 19h, sempre após o pôr do sol, e seguirá iluminada até meia-noite.

Programação especial da noite de abertura

Além da iluminação, o público poderá conferir:

  • Apresentação especial da Orquestra Furiosa
  • Espetáculo multimídia no lago, com luzes, projeções e trilha sonora
  • Ativações temáticas gratuitas para toda a família
  • Presença do Bira, novo personagem natalino inspirado no saruê que vive no parque
  • A Escola de Música do Parque Ibirapuera também participa das atividades, reforçando o lado cultural da programação.

A Urbia, concessionária responsável pela gestão do parque, aposta em mais uma temporada de grande movimento. Em 2024, o Natal no Ibirapuera recebeu mais de 3 milhões de visitantes, número que deve ser superado neste ano, segundo Samuel Lloyd, diretor comercial da empresa

