Você precisa aumentar o seu alcance na internet através de estratégias eficientes? Que tal investir no sorteio no Instagram? Essa tem sido uma das principais alternativas utilizadas pelas empresas para divulgar os seus produtos e ainda conquistar mais seguidores.

Se você utiliza essa mídia já deve ter visto algum perfil pessoal ou de empresa realizando um sorteio. Essa é uma prática bastante comum e pode bombar de compartilhamentos, curtidas e postagens. Aliás, a principal intenção é divulgar a marca ao disponibilizar um produto bacana para um seguidor. Isso atrairá a atenção de outras pessoas, que poderão se tornar futuros clientes.

Porém, muitos ainda têm dúvidas sobre como funciona o sorteio no Instagram. Por isso, vamos te explicar o passo a passo para você utilizar essa estratégia a seu favor. Sem dúvidas, sua empresa irá se beneficiar bastante.

Como ocorre o sorteio no Instagram?

Se você não sabe como realizar um sorteio no Instagram, vamos te explicar como funciona esse processo. Então, anote todas as informações que te daremos a seguir.

Estabeleça o seu objetivo

Primeiramente, você deve ter um objetivo com essa estratégia. Isso vai te ajudar a definir as próximas etapas com mais exatidão.

Alguns dos objetivos mais esperados são o aumento do tráfego e de seguidores, aumento na visualização do perfil, além da divulgação e venda de produtos. Obviamente, cada empresa possui uma meta diferente, então encontre a sua para utilizar bem essa estratégia.

Defina o prêmio do seu sorteio no Instagram

Esse é o principal motivo que atrai mais pessoas para o seu sorteio, por isso, escolha bem qual será o prêmio. Inicialmente, opte por uma premiação que tenha relação com o seu negócio.

Por exemplo, se você é um petshop, faça o sorteio de algo que vá interessar aos tutores de pets que te seguem. Além de produtos, você também poderá optar por sortear serviços. Mas o importante é que você conheça o seu público e saiba o que o motivará a participar do seu sorteio no Instagram.

Qual será a quantidade de vencedores

Quantas pessoas receberão o prêmio? Você pode escolher entre um ou mais seguidores. Por isso é importante saber o que será sorteado antes mesmo de definir a quantidade de vencedores

Crie regras

As regras são fundamentais para saber se o vencedor do sorteio seguiu tudo direitinho. Além disso, as regras irão diferenciar o seu sorteio de outros e movimentar o seu perfil de uma maneira positiva.

Então peça para os seus seguidores utilizarem uma hashtag específica, entre outras ações. Assim, certamente outras pessoas serão atraídas ao seu sorteio no Instagram e também poderão participar dele.

Insira uma data de início e término

Defina uma data de início e outra de fim. Deixe isso bem claro para o seu seguidor e cumpra com tudo o que foi estabelecido.

Crie uma imagem

Em seguida, crie uma identidade visual que atraia os participantes. Não esqueça que o Instagram é uma rede com bastante apelo visual, ou seja, capriche na produção. Ou seja, você poderá utilizar bancos gratuitos de imagem e achar um layout interessante para o seu sorteio no Instagram.

Faça a divulgação

A divulgação é uma das principais etapas para que o seu sorteio no Instagram seja um sucesso. Então divulgue-o nas redes sociais, em blogs, sites e outros locais que julgar interessantes.

Descubra os melhores horários para postar, faça reposts, entre outras ações. Enfim, lembre aos seus seguidores que está rolando um sorteio interessante no seu perfil.

Analise o resultado do seu sorteio no Instagram

Antes de anunciar o vencedor do seu sorteio do Instagram, verifique se ele cumpriu todas as regras que você definiu. A parte boa é que existem alguns aplicativos que realizam os sorteios de forma automatizada.

Os mais conhecidos são o Sorteiogram, o AppTuts, o Wishpond e o Sorteador. Obviamente existem muitos outros, mas de antemão, já podemos dizer que esses podem ser mais eficientes na sua função.

Vale a pena usar sorteios para conseguir seguidores para o perfil?

Essa é uma dúvida muito comum de quem decide criar um sorteio no Instagram. Se esse for o seu caso, saiba que essa estratégia vale muito a pena, sobretudo se você quer conquistar mais seguidores. No entanto, é fundamental ter em mente alguns detalhes.

Como mencionamos anteriormente, fique atento ao seu objetivo e o que deseja alcançar. Isso porque de nada vale criar um sorteio no Instagram sem ter um planejamento prévio. Por isso, siga as etapas que listamos nessa matéria.

Gostou das dicas para te ajudar a aumentar as suas vendas? Confira também alguns aplicativos para agendar posts no Instagram que podem ser úteis na sua estratégia de marketing.