Dia 8 de dezembro é feriado nacional ou só em algumas cidades?

Em 8 de dezembro, celebra-se o Dia da Imaculada Conceição, data religiosa em homenagem à santa da Igreja Católica. Alguns estados e municípios aderem ao feriado, mas nem todos decretam o dia de folga.

Em quais cidades é feriado dia 8 de dezembro?

Embora seja uma data comemorativa, o dia 8 de dezembro não é feriado nacional no Brasil. A data é estabelecida por leis estaduais ou municipais, já que cada município ou estado tem autonomia para decidir se aquele deve ser um dia de folga obrigatória para a população ou não. Sendo assim, o único feriado do mês é no dia 25, Natal.

Então como as cidades decidem como vão celebrar a data, diversos municípios brasileiros aderiram ao dia-santo, principalmente a região Nordeste, onde sete das nove capitais da região decretam feriado. Enquanto isso, no Sul e no Sudeste, apenas uma capital adere à folga: a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nas demais, o Dia da Imaculada Conceição é apenas uma data comemorativa da Igreja Católica, apesar de a santa ter um forte apelo popular.

Em São Paulo, por exemplo, entre as maiores cidades que aderem ao feriado estão Presidente Prudente, Franca, Campinas e São José do Rio Preto, todas no interior. Para saber se a sua cidade decreta feriado, é bom consultar o calendário oficial do município, principalmente se você é morador da região Nordeste.

Vale lembrar que, nas cidades que aderem ao feriado, a data é oficialmente reconhecida por lei, e as atividades normais, como trabalho e aulas, geralmente são suspensas. As empresas podem ou não funcionar, e trabalhadores que precisam estar no ofício nessas datas podem ganhar banco de horas, um dia de folga depois ou pagamento extra.

Geralmente, algumas profissões ou setores têm necessidades contínuas de operação, como serviços de saúde, segurança, transporte, entre outros, que costumam aderir ao sistema de escala.

Lista das cidades que aderem ao feriado em 8 de dezembro:

Norte

Belém (PA)

Manaus (AM)

Abaetetuba (PA)

Guajará-Mirim (RO)

Candeias do Jamari (RO)

Nordeste

Aracaju (SE)

Salvador (BA)

Recife (PE)

Maceió (AL)

Teresina (PI)

João Pessoa (PB)

São Luís (MA)

Barra do Corda (MA)

Porto Franco (MA)

Bem Bom (BA)

Nova Soure (BA)

Macaúbas (BA)

Conceição do Coité (BA)

Mundo Novo (BA)

Bocaina (PI)

São Julião (PI)

Campina Grande (PB)

Lagoa do Ouro (PB)

Itabaiana (PB)

Cachoeira dos Índios (PB)

Itaporanga (PB)

Nordeste

Cuiabá (MT)

Nova Cruz (RN)

Alexandria (RN)

Pau dos Ferros (RN)

Ceará-Mirim (RN)

Sobral (CE)

Limoeiro do Norte (CE)

Quixeré (CE)

Jardim (CE)

Cabrobó (PE)

Sudeste

Belo Horizonte (MG)

Brodowski (SP)

Cunha (SP)

Diadema (SP)

Guararapes (SP)

Guarulhos (SP)

Campinas (SP)

São José do Rio Preto (SP)

Piracicaba (SP)

Presidente Prudente (SP)

Pereiras (SP)

Bragança Paulista (SP)

Franca (SP)

Franco da Rocha (SP)

Itapura (SP)

Itanhaém (SP)

Jacareí (SP)

Jandira (SP)

Mauá (SP)

Mogi Guaçu (SP)

Angra dos Reis (RJ)

Belford Roxo (RJ)

Rio Bonito (RJ)

Campos dos Goytacazes (RJ)

Resende (RJ)

Vassouras (RJ)

Nilópolis (RJ)

Rio das Ostras (RJ)

Bom Despacho (MG)

Aiuruoca (MG)

Contagem (MG)

Sete Lagoas (MG)

Prados (MG)

Monsenhor Paulo (MG)

Caratinga (MG)

Teófilo Otoni (MG)

Sengés (PR)

Bandeirantes (PR)

Serra (ES)

Centro-Oeste

Dourados (MS)

Porto Murtinho (MS)

Santa Cruz de Goiás (GO)

Sul

Santa Maria (RS)

Cachoeira do Sul (RS)

Barra do Rio Azul (RS)

Viamão (RS)

São Leopoldo (RS)

Osório (RS)

Alegrete (RS)

São Jerônimo (RS)

Santiago (RS)

Piratini (RS)

Próximos feriados católicos no Brasil

Muitos dos feriados nacionais brasileiros estão relacionados ao cristianismo, principalmente à Igreja Católica. Neste ano, o único feriado restante é o Natal, em 25 de dezembro, que celebra o nascimento de Jesus Cristo. Embora seja uma data ligada à religião, as tradições e práticas do fim do ano variam em diferentes culturas e regiões.

Passado o nascimento de Cristo, a próxima data está relacionada ao Carnaval, que no próximo ano cai em 12 de fevereiro. Sabemos que a folia nada tem a ver com os dogmas religiosos, mas ela marca o início da Quaresma, um período de 40 dias até a Páscoa. Também é comum a realização de missas na Quarta-feira de Cinzas. Vale lembrar que a comemoração é um ponto facultativo e não um feriado.

Os católicos mais fervorosos passam todo o período sem comer carne, enquanto outros se privam do alimento apenas na Sexta-feira Santa, feriado nacional que em 2024 cai em 29 de março. No domingo, 31, é comemorada a Páscoa.

Outro ponto facultativo é Corpus Christi, em 30 de maio. A data, que não se trata de um feriado, celebra a presença real do corpo e do sangue de Jesus Cristo na Eucaristia, 50 dias após a Páscoa.

O próximo feriado católico ocorrerá apenas em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida. A data é uma celebração à padroeira do Brasil que, segundo a história, teve sua imagem encontrada por pescadores de Guaratinguetá, no estado de São Paulo, em 1717, que viviam momentos difíceis. Após a aparição, os trabalhadores foram abençoados com a abundância.

Em 2 de novembro, comemora-se o Dia dos Finados, que, apesar de ter origem cristã, transcende os limites da igreja e hoje simboliza a lembrança e homenagem aos entes queridos que faleceram.