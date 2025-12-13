Terremoto de magnitude 4,4 em Araxá deixa moradores em pânico

Cidade está localizada a 362 km de Belo Horizonte e tem 111 mil habitantes

Um terremoto de magnitude 4,4 foi registrado na noite desta sexta-feira (12) em Araxá, no Alto Paranaíba, e em cidades da região de Minas Gerais. O tremor foi confirmado oficialmente pela Prefeitura de Araxá e pela Defesa Civil, após relatos de moradores que sentiram vibrações em imóveis por volta das 22h10.

Terremoto em Araxá

De acordo com as autoridades, o abalo sísmico foi percebido em diversos bairros do município. Moradores relataram portas e janelas balançando, além de ruídos semelhantes a explosões ou ao deslocamento de objetos dentro das residências. O fenômeno também foi sentido em municípios vizinhos.

Em nota, a Defesa Civil informou que, até o momento, não há registro de feridos nem de danos estruturais graves provocados pelo tremor. As equipes seguem em monitoramento e realizam vistorias preventivas para garantir a segurança da população.

A Prefeitura destacou que o evento foi de origem natural, afastando qualquer relação direta com atividades industriais ou minerárias.

Escala de Magnitude de Terremotos

2,5 ou menos Geralmente não é sentido, mas pode ser registrado por um sismógrafo.

2,5 a 5,4 Frequentemente sentida, mas que causa apenas danos menores.

5,5 a 6,0 Danos leves em edifícios e outras estruturas.

6,1 a 6,9 Pode causar muitos danos em áreas muito populosas.

7,0 a 7,9 Terremoto de grandes proporções. Danos graves.

8.0 ou superior Terremoto de grande magnitude. Pode destruir completamente comunidades

Tem terremoto no Brasil?

Embora o Brasil não esteja localizado sobre grandes falhas tectônicas, abalos sísmicos de baixa e média magnitude não são incomuns, especialmente em regiões do Sudeste e Nordeste. Tremores como o registrado em Araxá costumam causar susto, mas raramente resultam em grandes danos.

Terremotos são o resultado de movimentos repentinos ao longo de falhas geológicas na Terra. Esses movimentos liberam energia de “deformação elástica” acumulada na forma de ondas sísmicas, que se propagam pela Terra e fazem a superfície do solo tremer. Tal movimento nas falhas é geralmente uma resposta à deformação de longo prazo e ao acúmulo de tensão.