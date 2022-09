Veja quais pesquisas para presidente saem esta semana, até dia 22/9

Bolsonaro (PL) e Lula (PT) lideram as pesquisas. (Fotos: Marcos Corrêa/PR e Rovena Rosa/Agência Brasil)

Novas pesquisas para presidente ainda vão sair esta semana, até o dia 22. Os institutos Ipec, Quaest, PoderData, Paraná Pesquisas e Datafolha vão divulgar seus levantamentos até o final desta semana.

O primeiro turno eleitoral está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo turno, se necessário, será dia 30 de outubro.

Veja quando saem as próximas pesquisas para presidente.

Quais pesquisas para presidente saem essa semana?

Ipec – 19/09, segunda-feira

O Ipec fez seu maior levantamento ouvindo 3008 em todo o Brasil entre os dias 13 e 19 de setembro. A pesquisa está protocolada no TSE sob número de identificação BR-00073/2022. O Ipec fez uma nova pergunta aos entrevistados, o instituto questionou se os eleitores preferem que a eleição seja definida logo no primeiro turno. A partir dessa pergunta, foi questionado se eles mudariam seu voto caso percebessem que o candidato escolhido não tem chances de vencer as eleições.

Quaest – 20/09, terça-feira

Contratada pelo Banco Genial, a Quaest está ouvindo eleitores do dia 17 até o dia 20 de setembro nas cidades brasileiras. A pesquisa está protocolada no TSE sob número de identificação BR-04459/2022 e será divulgada na terça-feira (20).

Paraná Pesquisas – 20/09, terça-feira

A pesquisa feita pela Paraná Pesquisas ouviu 2020 pessoas entre os dias 15 e 19 de setembro, em todo o Brasil. O levantamento está registrado no TSE sob protocolo BR-09417/2022 e vai ser divulgado na terça (20).

PoderData – 21/09, terça-feira

O instituto PoderData está ouvindo eleitores e a pesquisa está protocolada no TSE sob número de identificação BR-00407/2022 e será divulgada na quarta-feira (21).

Datafolha – 22/09, terça-feira

O Datafolha divulgará sua maior pesquisa na quinta-feira (22), com 6.754 entrevistados em 343 cidades brasileiras. O levantamento foi protocolado no TSE sob número de identificação BR-04180/2022 e será divulgado na quinta-feira (22).

O instituto ainda fará uma pergunta inédita para os eleitores, que é: “Você mudaria o seu voto para que o candidato que estiver à frente nas pesquisas vença a disputa no primeiro turno?”.