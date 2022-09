Eleições 2022: pesquisa Ipec é confiável? Saiba como ela é feita

Sem o conhecido Ibope, uma das pesquisas eleitorais mais populares nas eleições 2022 é a da empresa Inteligência em Pesquisa e Consultoria. Mas afinal, a pesquisa Ipec é confiável?

Diante do aumente de perguntas sobre assunto – de acordo com as buscas no Google Trends – , vamos explicar como é feita o levantamento e como surgiu o instituto.

Como são feitas as pesquisas eleitorais nas Eleições 2o22

Desde de 2022, passou a ser obrigatório que as pesquisas eleitorais sejam registradas no site do TSE e contenham as informações de contratante, gasto, metodologia, estatístico responsável, origem dos recursos de financiamento, período de realização, sistema de fiscalização da coleta de dados etc.

Por meio desses dados é possível conferir os parâmetros nas quais ela foi baseada. Essas informações ajudam a saber se determinada pesquisa é segura, pois constam no site do TSE e podem ser contestadas, caso haja suspeita de alguma irregularidade. Portanto, é viável concluir se uma pesquisa eleitoral é confiável ou não a partir de análises detalhadas.

Os principais institutos de pesquisa do Brasil são: Ipec, MDA, Ipespe, FSB Pesquisa, Datafolha, Ideia Inteligência e Quarest.

A pesquisa Ipec é confiável?

De acordo com o instituto, a confiabilidade da pesquisa Ipec é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

Além disso, segundo o ranking de pesquisas do UOL, o Ipec entra no ranking de pesquisas muito confiável.

O Ipec foi fundado a partir de ex-funcionários da tradicional empresa de pesquisas, Ibope. O Ibope era dividido em duas empresas, o Ibope Media e o Ibope Inteligência, ambas eram de propriedade da família Montenegro. Em 2014, a empresa alemã Kantar Group comprou a Ibope Media. A outra continuou sob administração da família Montenegro. Mas em 2021, a empresa encerrou suas atividades.

Após o fechamento do Ibope, o instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) foi criado pela estatística Márcia Cavallari, ex-CEO da antiga empresa, juntamente com outros antigos colegas executivos. O Ipec atua no ramo de pesquisas, sendo elas: de mercado, opinião pública e política. Neste ano, lançou quatro pesquisas eleitorais presidenciais e se tornou uma das principais empresas na área.

Última pesquisa Ipec

Lançada na noite de segunda-feira, 12 de setembro, a última pesquisa Ipec mostrou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 46% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL) com 31%. Em seguida aparece Ciro Gomes com 7% e Simone Tebet com 4%. Os candidatos Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) ficaram com 1% cada. Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Vera (PSTU) não pontuaram na pesquisa. Pablo Marçal (Pros) teve sua candidatura indeferida pelo TSE, por isso, o Ipec retirou seu nome do levantamento. Votos brancos e nulos somam 6% e 4% dos entrevistados não sabiam ou não quiseram responder à pesquisa.

Com relação à pesquisa divulgada no dia 5 de setembro, o candidato petista oscilou dois pontos para cima e o atual presidente se manteve com o mesmo percentual. A distância entre os dois, que são os mais bem colocados, é de 16 pontos. Ciro Gomes caiu um ponto percentual. Porém, as oscilações apareceram dentro da margem de erro esperada, que é de dois pontos para mais ou menos.

Confira a colocação dos candidatos na pesquisa de voto estimada feita pelo Ipec:

Lula (PT): 46%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 4%

Felipe d’Avila (Novo): 1%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Vera (PSTU): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Brancos ou nulos 6%

Não souberam ou não responderam: 4%

O levantamento do Ipec ouviu 2.512 eleitores entre os dias 9 e 11 de setembro em 158 municípios brasileiros. A pesquisa foi registrada no TSE sob número de identificação BR-01390/2022. Seu índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo na escala.