Eleições: veja os números candidatos a governador RJ 2022

Wilson Witzel (PMB); Marcelo Freixo (PSB); Rodrigo Neves (PDT); Claudio Castro (PL); Luiz Eugênio (PCO); Eduardo Serra (PCB); Juliete Pantoja (UP) e Paulo Ganime (Novo). (Fotos: Carlos Magno/Gov. do Estado do Rio de Janeiro; Reprodução/Câmara Legislativa; Reprodução/Redes Sociais; Wikipedia Commons; Reprodução/PCO; Divulgação do candidato; Divulgação/PCB; Reprodução/Youtube e Reprodução/Novo)

Este ano, os eleitores do Rio de Janeiro terão que escolher entre nove candidatos para o governo do estado.

No total, nove nomes disputam o governo do Rio de Janeiro nas eleições 2022. O estado é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil e conta com 12.827.296 eleitores, representando 8,2% de todo o eleitorado nacional. Então, é importante conferir os números candidatos a governador RJ 2022 para não esquecer na hora de votar.

As eleições 2022 acontecem dia 2 de outubro, primeiro turno, e se for necessário, dia 30, segundo turno. O horário de votação em todo o país será unificada, das 8h às 17h.

Números candidatos a governador RJ 2022 – Eleições

Cláudio Castro (PL) – 22

O candidato do PL é atual governador do RJ, tendo assumido o cargo após o impeachment de Wilson Witzel (PMB), de quem era vice na época. Castro tem 43 anos e é nascido em Santos, SP, mas foi criado no Rio de Janeiro.

O político é advogado e seu primeiro cargo na política foi como chefe de gabinete do deputado estadual Márcio Pacheco (PSC) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O candidato foi vereador na capital fluminense em 2016 pelo Partido Social Cristão (PSC) em 2016. Nas últimas eleições, em 2018, ele foi eleito vice-governador de Wilson Witzel (PMB).

Castro tinha como seu vice Washington Reis (MDB), mas o candidato teve sua candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).Thiago Pampolha (União Brasil) é o novo nome que engrossa a chapa. Em 2022, Castro concorre pelo PL e o número de sua legenda é 22.

Cyro Garcia (PSTU) – 16 – números candidatos a governador RJ

Cyro Garcia tem 67 anos e é formado em formado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, além de ser mestre em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

O candidato é ex-bancário e começou sua vida política na militância na década de 1970. Garcia foi um dos fundadores da CUT e do PT, partido pelo qual foi deputado federal entre os anos de 1992 e 1993.

Após se desvincular do PT, o candidato contribuiu para a formação do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), pelo qual concorre atualmente. Garcia foi candidato à prefeitura do Rio em 2016 e 2020. Samantha Guedes (PSTU) é sua vice este ano. Garcia é candidato pelo PSTU e o número de sua legenda é 16.

Eduardo Serra (PCB) – 21 – números candidatos a governador RJ

Com 66, Eduardo Serra é o candidato do Partido Comunista Brasileiro (PCB) para o governo do RJ. Graduado em Engenharia, Serra é professor de Relações Internacionais e Defesa e da Escola Politécnica e do Instituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O candidato é dirigente e membro da Comissão Política Nacional do Comitê Central de seu partido, PCB. Serra já foi candidato a prefeito do Rio em 2008, a governador em 2010 e a senador em 2014, mas sem sucesso.

Em 2022, Eduardo Serra concorre ao governo no RJ pelo PCB e seu número de legenda é 21. Bianca Novaes (PCB) compõe a chapa.

Juliete Pantoja (UP) – 80

A candidata de 32 anos é vice-presidente estadual de seu partido, União Popular (UP). Pantoja começou na política ainda jovem, quando ingressou na Associação dos Estudantes do Rio de Janeiro.

A candidata é coordenadora do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). Em 2022, a fluminense é a candidata ao governo do Rio de Janeiro pela UP e seu número de legenda é 80. Juliana Alves engrossa a chapa do partido.

Luiz Eugênio (PCO) – 29

O candidato de 61 anos é metalúrgico aposentado da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Luiz Eugênio (PCO) se candidatou para governador do RJ em 2018 e para prefeito de sua cidade natal, Volta Redonda, em 2020, mas não obteve sucesso nas candidaturas.

Em 2022, entrou na disputa pelo governo do Rio de Janeiro pelo Partido da Causa Operária (PCO). Contudo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) indeferiu todas as candidaturas do partido, incluindo a de Luiz Eugênio. O PCO entrou com recurso para reverter a decisão.

O número de legenda do partido é 29. Guilherme de Lima (PCO) é o vice da chapa.

Marcelo Freixo (PSB) – 40 – números candidatos a governador RJ

Com 55 anos, Marcelo Freixo é natural de São Gonçalo (RJ) e tem formação como professor de história pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

Freixo foi deputado estadual entre os anos de 2007 a 2019 pelo PSOL. O candidato presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e a CPI das Milícias.

O político concorreu à prefeitura da capital fluminense nos anos de 2012 e 2016, mas sem sucesso. Este ano, o candidato está na disputa estadual pelo PSB e seu número de legenda é 40. Rio Cesar Maia (PSDB) é seu vice na chapa.

Paulo Ganime (Novo) – 30

Com 38 anos, Paulo Ganime (Novo), é formado em engenharia de produção pelo Cefet-RJ. Antes de entrar na vida política, o candidato trabalhava na iniciativa privada.

Ganime foi eleito deputado federal em 2018 e é líder do partido Novo na Câmara. Em 2022, o engenheiro é candidato ao governo do Rio de Janeiro e sua legenda é 30. Hélio Secco (Novo) é o vice.

Rodrigo Neves (PDT) – 12

Com 45 anos, Rodrigo Neves (PDT), é formado em Formado em Ciências Sociais pela UFF. O candidato foi prefeito de Niterói (RJ) por dois mandatos, além de ter sido vereador pela mesma cidade e deputado estadual.

Em 2018, Neves foi preso preventivamente, em um desdobramento da Operação Lava-Jato, durante quatro meses e depois reassumiu a prefeitura. O processo já foi encerrado pela Justiça. Em 2022, Neves é candidato ao governo do Rio pelo PDT e seu número de legenda é 12. Seu vice é Felipe Santa Cruz (PSD).

Wilson Witzel (PMB) – 35

Natural de Jundiaí (SP), Wilson Witzel (PMB) tem 54 anos. O político foi defensor público no Rio de Janeiro de 2001 até 2018, quando venceu as eleições para o governo do estado.

Em 2021, por decisão do Tribunal Especial Misto do TJRJ, Witzel sofreu um impeachment, foi afastado definitivamente do cargo e se tornou inelegível por 5 anos. Em 2022, ele tenta se candidatar novamente para o cargo pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB).

Contudo, dia 8 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) indeferiu sua candidatura. Witzel entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e recorre à decisão do TRE. Seu vice, Sidclei Nogueira da Silva Bernardo (PMB), também teve e candidatura indeferida.

Número de outros candidatos nas Eleições 2022

Para checar números desses e de outros candidatos, para qualquer cargo, nas eleições de 2022, basta entrar no site do TSE e acessar a página Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Dessa forma, o eleitor tem acesso às informações de todas as candidaturas, além de poder checar a situação eleitoral de cada candidato.

Além de governador, este ano, os brasileiros devem votar para presidente, senador, deputado federal e deputado estadual.

ASSISTA AO VÍDEO DO TSE SOBRE AS ELEIÇÕES