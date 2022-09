Quando será a próxima pesquisa eleitoral para presidente? De 14 a 17/9

A menos de 20 dias para as eleições 2022, as pesquisas eleitorais são um indicativo do que pode ser o resultados do pleito deste ano. Nessa semana, outros levantamentos para saber a intenção de voto dos brasileiros para presidente vão ser divulgados.

O primeiro turno das eleições 2022 está previsto para o dia 2 de outubro, em todo o país.

Confira a próxima pesquisa eleitoral e quando elas serão divulgadas.

Próxima pesquisa eleitoral para presidente -Eleições 2022

As pesquisas que vão sair nesta semana já foram registradas no site do TSE. É possível conferir todos os dados de cada levantamento feito no portal. Veja quais levantamentos serão divulgados nos próximos dias e quais institutos irão realizados.

PoderData – próxima pesquisa eleitoral

A pesquisa do PoderData está sendo realizada com eleitores de todo o Brasil, via telefone, entre os dias 11 e 13 de setembro e será divulgada dia 14 do mesmo mês. O instituto usará os próprios recursos para financiar a pesquisa. O levantamento foi feito sob número de identificação BR-02955/2022 no TSE.

Data de registro: 08/09/2022

Data de divulgação: 14/09/2022

Datafolha

A pesquisa do Datafolha está sendo realizada com a população da Bahia, entre os dias 12 e 14 de setembroe será divulgado dia 14 do mesmo mês. O levantamento foi contratado pela Rádio Metrópole e está registrado no TSE sob número de identificação BR-07455/2022 no TSE.

Data de registro: 08/09/2022

Data de divulgação: 14/09/2022

Quarest – próxima pesquisa eleitoral

A pesquisa da Quarest está sendo realizada em todo o Brasil, entre os dias 10 e 13 de setembro e será divulgada dia 14 deste mês. O levantamento foi contratado pelo Banco Genial e está registrado no TSE sob número de identificação BR-03420/2022.

Data de registro: 08/09/2022

Data de divulgação: 14/09/2022

E-field Pesquisas e Dados

A pesquisa da E-field está sendo realizada em todo o Brasil entre os dias 9 e 14 de setembro e será divulgada no dia 14. O levantamento foi contratado pelo Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa e está registrado no TSE sob o número de identificação BR-00756/2022.

Data de registro: 08/09/2022

Data de divulgação: 14/09/2022

MDA- Pesquisa de Opinião Pública e Consultoria Estatística

A pesquisa da MDA está sendo realizada em todo o Brasil entre os dias 12 e 14 de setembro e será divulgada no dia 16 deste mês. O levantamento foi contratado pela Confederação Nacional do Transporte e está registrado no TSE sob número de identificação BR-06984/2022.

Data de registro: 10/09/2022

Data de divulgação: 16/09/2022

Ipespe – próxima pesquisa eleitoral

A pesquisa Ipespe será realizada em todo o Brasil entre os dias 14 e 16 de setembro e será divulgada dia 17 do mesmo mês. O levantamento está sendo financiado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob número de identificação BR-08883/2022.

Data de registro: 11/09

Data de divulgação: 17/09

Última pesquisa presidencial

Na sexta-feira (09), o Datafolha divulgou uma pesquisa presidencial realizada entre os dias 8 e 9 de setembro. Segundo o levantamento, Lula (PT) lidera as intenções de voto com 45%, seguido do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) com 34%.

Em seguida aparecem Ciro Gomes (PDT) com 7%, Simone Tebet (MDB) com 5% e Soraya Thronicke (União Brasil) com 1%. Pablo Marçal (PROS), Felipe d’Ávila (Novo), Vera (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Padre Kelman (PTB) não pontuaram. Brancos e nulos somam 4% e 3% não souberam responder.

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 34%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Felipe d’Avila (Novo): 0%

Vera (PSTU): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Padre Kelman (PTB): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 4%

Não sabe: 3%

A pesquisa registrada no TSE com o número BR-07422/2022, o instituto ouviu 2.676 eleitores para chegar no resultado.

Segundo turno

O instituto fez um levantamento pensando em um cenário de segundo turno entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL), os candidatos mais bem colocados. Nesse caso, o petista venceria as eleições com 53% dos votos.

Lula (PT): 53%

Bolsonaro (PL): 39%

Quais os cargos disputados este ano?

Além do presidente e seu vice, em 2022 os brasileiros devem escolher seus representantes para os cargos de: governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Este ano, o primeiro turno eleitoral está previsto para o dia 2 de outubro. Caso seja necessário, os brasileiros voltam às urnas para votar no segundo turno dia 30 do mesmo mês. A votação será das 8h às 17h, horário de Brasília.