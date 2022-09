Lula ganha no primeiro turno? O que diz a pesquisa Datafolha

Lula ganha no primeiro turno? De acordo com pesquisa Datafolha divulgada no dia 15 de setembro, não será possível definir a eleição presidencial no primeiro turno. Como nenhum candidato chegou a ter mais de 50% dos votos válidos, o levantamento indica a realização do segundo turno nas eleições 2022.

Segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro turno eleitoral, de 2022, será dia 2 de outubro e, se necessário, o segundo turno será dia 30. O horário da votação será das 8h às 17h, horário de Brasília.

Lula ganha no primeiro turno nas eleições 2022?

Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada em 15 de outubro, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na frente com 48% das intenções de voto. Isso significa que deve haver segundo turno, pois para que o petista ganhe as eleições no primeiro turno, é necessário ter mais da metade dos votos válidos.

Se o resultado da pesquisa se tornar realidade, o candidato deve enfrentar no segundo turno o candidato Jair Bolsonaro (PL), que soma 36% dos votos válidos na pesquisa Datafolha.

Os votos válidos são aqueles feitos a um candidato ou legenda política. Ou seja, aqueles que não são em branco nem nulos. Estes votos são os únicos contabilizados na eleição. Portanto, eles decidem quem vai ser eleito, já que, hora da apuração, votos brancos e nulos são excluídos e não contam para ninguém.

Ainda de acordo com o levantamento, os candidatos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) têm, respectivamente, 8% e 5%. Nenhum outro candidato chegou a 1% de votos válidos na pesquisa.

O Datafolha ouviu 5.926 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro em 300 municípios de todo o Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob número de identificação BR-04099/2022.

Como Lula ganharia no primeiro turno?

Segundo consta na Constituição Federal, para que um presidente seja eleito no primeiro turno ele precisa somar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos. Então, para que o candidato Lula (PT) vença dia 2 de outubro ele precisaria ter mais da metade desses votos.

Levando em consideração a última pesquisa Datafolha, seria preciso somar pouco mais de 2% dos votos válidos para sua eleição em primeiro turno.

De acordo com o TSE, desde o fim da ditadura militar, apenas as eleições de 1994 e 1998, para presidente, foram resolvidas no primeiro turno. Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi eleito em ambas. Nos anos de 1989, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, houve segundo turno eleitoral.

A mesma regra vale para as eleições de governador, que acontecem esse ano também. Em eleições municipais, o segundo turno é previsto para os candidatos a prefeito que não atingirem mais da metade dos votos válidos, em cidades com mais de 200 mil eleitores.

Pesquisa Datafolha – 15/09/22

A pesquisa Datafolha divulgada ontem (15) à noite mostrou que, no total, Lula (PT) tem 45% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL) com 33%. Ciro Gomes (PDT) conta com 8%, Simone Tebet (MDB) com 5% e Soraya Thronicke tem 2% das intenções de voto. Os candidatos Sofia Manzano (PCB), Felipe d’Avila (Novo), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Kelmon Souza (PTB) não pontuaram. Brancos e nulos somam 4% dos entrevistados e 2% não sabem.

Veja a classificação da pesquisa Datafolha estimada: