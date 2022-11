Vídeo da luta de ontem UFC: vitória de Alex Poatan vs Adesanya

Em nocaute do brasileiro no último round, Poatan tornou-se campeão dos pesos médios

Por nocaute técnico aos dois minutos no quinto round, o brasileiro Alex Poatan venceu Israel Adesanya para conquistar o cinturão do peso médio no UFC 281 no sábado, 12/11. No Madison Square Garden, em Nova York, os atletas tiveram uma disputa acirrada no ringue. Veja como foi Alex Poatan vs Adesanya luta completa e o vídeo dos momentos.

Como foi a vitória de Alex Poatan no UFC

O nigeriano Israel Adesanya e o brasileiro Alex Poatan Pereira se enfrentaram no sábado, 12 de novembro, direto do Madison Square Garden, em Nova York, pelo UFC 281. O cinturão do peso-médio estava em jogo no ringue. Assista ao momento do nocaute de Poatan.

Com muita ação e rivalidade, foi o brasileiro quem levou a melhor e tornou-se o campeão da categoria no UFC. Aos 35 anos, o atleta fez história ao nocautear o adversário no quinto roud, virando o placar em seu favor para levantar o cinturão dourado. Agora, Poatan é o campeão na divisão até 83,9 Kg do peso médio.

Neste fim de semana foi a vez do Madison Square Garden, em Nova York, receber o UFC. Arquibancadas lotadas para o duelo da noite. Os atletas entraram no ringue com a música de sua escolha, além do jogo de luzes e aos gritos da plateia.

No primeiro round, Adesanya tomou à vantagem ao aplicar golpes no brasileiro com facilidade. Poatan respondeu ao tentar com chutes na perna do nigeriano, mas o adversário se esquivava com facilidade. Os dois atletas ficaram trocando chutes e joelhadas, até que Adesanya acertou jab de direta no rosto de Poatan. No finalzinho do round, foi melhor e conseguiu dominar o brasileiro ao escapar de um clinche.

Já no segundo round, novamente Adesanya foi superior no ringue do UFC 281. Com golpes, acertou canhota em Poatan, que tentou se esquivar de todos os chutes e golpes.

O brasileiro acertou jab de esquerda, além de pressionar o rival no clinche. Ao sair, Adesanya acertou jab no brasileiro que tentou responder com cruzado de esquerda, mas sem sucesso. Mesmo atrás na luta, Poatan não desistiu e buscou forças para responder ao nigeriano.

No terceiro round, a preocupação para os brasileiros aumentou, com Adesanya sendo superior no ringue. Jab de direita, com Poatan respondendo na queda. O nigeriano inverteu a posição e caiu por cima, com golpes na cabeça do brasileiro.

Na grade, Adesanya tenta golpear enquanto Alex apenas se defende, evitando o golpe.

No quarto round, novamente Adesanya conseguiu desestabilizar o adversário. Jab de direita, esquerda, sempre com a vantagem. Mais uma vez, Alex pareceu perdido no ringue enquanto o nigeriano estava à frente sempre respondendo rápido.

A vitória do brasileiro veio no quinto round. Em recuperação extraordinária, Poatan foi para cima do adversário com ganchos na linha da cintura, com Israel tentando travá-lo. Até que Alex Poatan conseguiu nocautear o rival na luta do peso médio no UFC 281. Em blitz e nocauteou o adversário.

Alex Poatan vs Adesanya luta completa

Resultado do UFC de sábado, 12/11

CARD PRINCIPAL

Cinturão peso-médio: Israel Adesanya x Alex Poatan - Alex venceu por nocaute técnico.

Cinturão peso-palha: Carla Esparza x Zhang Weili - Weili venceu Carla Esparza por finalização (mata-leão).

Peso-leve: Dustin Poirier x Michael Chandler - Dustin venceu Michael por finalização (mata-leão).

Peso-galo: Frankie Edgar x Chris Gutierrez - Chris Gutierrez venceu Frankie Edgar por nocaute.

Peso-leve: Dan Hooker x Claudio Puelles - Dan Hooker venceu Claudio Puelles por nocaute técnico.

CARD PRELIMINAR

Peso-leve: Brad Riddell x Renato Moicano - Renato Moicano venceu Brad Riddell por finalização (mata-leão).

Peso meio-pesado: Dominick Reyes x Ryan Spann - Ryan Spann venceu Dominick Reyes por nocaute.

Peso-mosca: Erin Blanchfield Molly McCann - Erin Blanchfield venceu Molly McCann por finalização.

Peso-médio: Andre Petroski x Wellington Turman - Andre venceu Turman por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28).

Peso-leve: Matt Frevola x Ottman Azaitar - Matt Frevola venceu Ottman Azaitar por nocaute.

Peso-palha: Karolina Kowalkiewicz x Silvana Gomez Juarez - Karolina venceu Silvana por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28).

Peso-pena: Michael Trizano x Seung Woo Choi - Michael Trizano venceu Seung Woo Choi por nocaute.

Peso-galo: Julio Arce x Montel Jackson - Montel venceu Julio por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28).

Peso meio-pesado: Carlos Ulberg x Nicolae Negumereanu - Carlos Ulberg venceu Nicolae Negumereanu por nocaute.

Qual é o próximo UFC em 2022?

O próximo evento do UFC, Ultimate Fighting Championship, está marcado para o dia 19 de novembro, sábado, a partir das 18h (horário de Brasília) com a disputa principal entre Derrick Lewis e Sergey Spivak, na categoria peso pesado.

A temporada do UFC vai chegando ao fim, enquanto as disputas prometem ser cada vez mais acirradas dentro do ringue mais famoso do mundo.

Brasileiros vão aparecer no Card do próximo sábado. A competição de artes marciais tem transmissão no canal Combate, com exclusividade.

