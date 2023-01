Para se planejar: próximo feriado nacional será em abril; veja lista

Já está programando para uma folga? O próximo feriado nacional em 2023 será só no dia 7 de abril, onde os católicos celebram a Sexta-feira Santa, Dia da Paixão de Cristo. Veja as datas do ano.

Quando tem feriado em 2023?

Ao todo, este ano terá 9 feriados nacionais, com possibilidade de “emenda” em 4 deles, ou seja, 4 feriados nacionais cairão em segundas ou sextas-feiras, dando a possibilidade para que o trabalhador aproveite uma folga prolongada.

Já para aqueles que costumam esticar as folgas a partir da quinta-feira, a quantidade total de feriados nacionais prolongados chega a 7, e se forem considerados os pontos facultativos nacionais, a quantidade de folgas prolongadas aumenta de 7 para 9 “emendas”.

No entanto, é importante lembrar que o feriado nacional é uma data oficial decretada no calendário nacional. Nesses dias, o trabalho deve ser suspenso em todas as empresas, repartições e instituições, com exceção dos serviços essenciais, e os locais que vão funcionar nos dias de feriado devem pagar remuneração em dobro ou então conceder outro dia de folga aos trabalhadores para compensar o dia de feriado trabalhado, seguindo determina a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Já o ponto facultativo é um dia em que o empregador tem autonomia para decidir se o trabalho será ou não suspenso das atividades, segundo o calendário da empresa. É comum que as repartições públicas não tenham funcionamento normal em dias de pontos facultativos.

Feriados de 2023

1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal

7 de abril (sexta-feira Santa): Paixão de Cristo

21 de abril (sexta-feira): Tiradentes

1º de maio (segunda-feira): Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quinta-feira): Finados

15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

25 de dezembro (segunda-feira): Natal

Confira as datas nacionais de ponto facultativo em 2023

20 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

21 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

22 de fevereiro (quarta-feira de cinzas): Carnaval

8 de junho (quinta): Corpus Christi

28 de outubro (sábado): Dia do Servidor Público

O que é a sexta-feira Santa?

A Sexta-feira Santa, também chamada de Sexta-Feira da Paixão, é uma importante data religiosa cristã que relembra o Calvário e a crucificação de Jesus Cristo que levou à morte do Salvador do mundo. Neste ano, a data cairá no dia 7 de abril.

O dia é marcado por feriado na sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa. A data marca o ápice da missão de Jesus na Terra, como Deus encarnado, que nasceu como homem para promover a salvação da humanidade.

Muitos fiéis começam as celebrações em torno da data já na noite da quinta-feira. Muitos realizam leituras de relatos bíblicos dos últimos momentos de Cristo na Terra, relembram e até reproduzem a última ceia de Jesus, com seus apóstolos, até o momento em que ele foi traído por São Judas e levado à crucificação, por isso a data é considerada tão importante, principalmente em países de origem cristã, sendo considerado feriado. Detalhes sobre esse relato bíblico estão narrados no livro de Mateus, a partir do capítulo 26.

Leia também:

Melhores salmos de gratidão para um 2023