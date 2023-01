Melhores salmos de gratidão para um 2023 leve

Especialistas em saúde e bem-estar afirmam que o sentimento de gratidão gera vários benefícios ao corpo humano, como melhora do sono e estímulo de regiões do cérebro que controlam nossa capacidade de pensar no futuro

Começar o novo ano com gratidão é uma atitude adotada por muitas pessoas. A Bíblia, especialmente o livro de Salmos, possui diversos versículos inspiradores que carregam essa mensagem de amor e reflexão, que estimulam a bondade e podem ser fontes de sabedoria para 2023.

Especialistas em saúde e bem-estar afirmam que o sentimento de gratidão gera vários benefícios ao corpo humano. Entre eles, o bom sono. A gratidão promove um estado mental positivo, fazendo com que a mente se concentre menos nas preocupações, por isso, há a tendência de conquistar um sono de mais qualidade. A gratidão também alivia o sentimento de angústia e aprimora o humor porque os pensamentos negativos são reduzidos e a percepção das coisas se tornam mais positiva.

Além disso, a gratidão fortalece relacionamentos, pois gera reconhecimento e valorização das pessoas, e ajuda no cultivo da felicidade. Por fim, esse sentimento também gera mudanças na mente das pessoas. Estudos relevam que há relação da gratidão com o estímulo de regiões do cérebro que controlam nossa capacidade de pensar no futuro. Assim, a gratidão alimentada diariamente funciona como uma motivação da resiliência e da persistência. Pensando nisso, separamos algumas mensagens do livro bíblico de Salmos para você.

14 salmos de gratidão para você meditar

Salmos 28:6-7 - “Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças."

Salmos 30:11-12 - “Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre.”

Salmo 31:19-21 - “Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti! Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo.”

Salmos 34:1-3 - “Bendirei o Senhor o tempo todo! Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor; ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo; juntos exaltemos o seu nome.”

Salmos 36:7 e 9 - “Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Pois em ti está a fonte da vida; graças à tua luz, vemos a luz.”

Salmos 68:19-20 - “Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva; ele é o Soberano, ele é o Senhor que nos livra da morte.”

Salmos 71:8 - “Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente.”

Salmos 86:5 - “Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam.”

Salmos 92:1-2 - “Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo; anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade.”

Salmo 106:1 - "Aleluia! Deem graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura para sempre".

Salmos 118:21-26 - “Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu; alegremo-nos e exultemos neste dia. Bendito é o que vem em nome do Senhor.”

Salmos 136:1 - “Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre!”

Salmos 138:2 - “Voltado para o teu santo templo eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade; pois exaltaste acima de todas as coisas, o teu nome e a tua palavra.”

Salmos 139:14-16 - “Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.”

