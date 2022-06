Como está a votação do Power Couple: quem sai na 5ª DR hoje

Resultado de DR será divulgado no programa ao vivo de hoje do reality show.

Brenda Paixão e Matheus Sampaio, Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Ivy Moraes e Nandinho competem na quinta DR da temporada. Um casal deixará a disputa do reality show e os demais ganharão mais uma chance do público. Como está a votação do Power Couple até o momento aponta que uma dupla corre sério risco.

Como está a votação na parcial do Power Couple 2022?

Como está a votação do Power Couple no UOL no momento indica que Ivy Moraes e Nandinho serão os eliminados da semana. O casal tem apenas 13,65% dos votos para ficar entre os mais de 2300 votos computados até então, na consulta realizada na faixa das 09h30 desta quinta-feira (9).

Durante as primeiras horas do período desta manhã, a porcentagem do casal chegou a aumentar, mas a diferença foi pouca, menos de 2%. Por isso, é improvável que a dupla consiga votos o suficiente para se salvar da eliminação.

Enquanto Ivy e Nandinho sofrem na votação do Power Couple, Brenda e Matheus respiram com bastante facilidade. O casal soma 47,41% e é o favorito na enquete do UOL. Em seguida, Adryana e Albert aparecem com 38,94% dos votos para continuar no reality show da TV Record.

Como está a votação do Power Couple 2022 na enquete do Diário do Nordeste também indica Ivy e Nandinho como os eliminados da semana. A dupla soma 16,5% dos votos por lá e perde para Adryana e Albert com 43,11% e Brenda e Matheus com 40,5%. Essa consulta também foi realizada na faixa das 09h30 e conta com mais de 1300 votos até o momento.

Histórico da parcial UOL

09h30

Adryana e Albert: 38,94%

Ivy Moraes e Nandinho: 13,65%

Brenda e Matheus: 47,41%

08h30

Adryana e Albert: 41,01%

Ivy Moraes e Nandinho: 11,97%

Brenda e Matheus: 47,02%

Quem já saiu do Power Couple 2022?

No total, quatro casais deixaram a competição até agora: Daiana Araújo e Rodrigo Mila, Dinei e Erika, Andreia Andrade e Nahim e Lucas Cartolouco e Gabi Augusto. Como está a votação do Power Couple nesta quinta DR definirá os próximos integrantes da lista.

Na primeira DR da temporada, Daiana Araújo e Rodrigo Mila receberam 22,28% dos votos e perderam a disputa para Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Nahim e Andreia Andrade.

Na votação da segunda DR do Power Couple, o ex-jogador de futebol e a namorada Erika se deram mal em uma competição contra Rogério e Baronesa e Brenda e Matheus. O casal recebeu apenas 18,20% dos votos para ficar e não conseguiu se manter no jogo.

Na terceira DR da edição, Andreia e Nahim perderam a primeira, e até então a única, berlinda quádrupla da edição. A dupla recebeu 18,13% dos votos e perdeu a competição pela permanência para Brenda e Matheus, Baronesa e Rogério e Adryana Ribeiro e Albert Bressan.

Na quarta DR da temporada, Cartolouco e Gabi receberam 15,63%, a menor porcentagem da temporada até agora. A dupla foi a menos votada e perdeu para Brenda e Matheus e Adryana e Albert.

Veja como foi a entrevista dos eliminados da semana na Live Power:

Que horas começa a eliminação hoje (9)

Como está a votação do Power Couple será definida ainda hoje (9). Nesta quinta-feira, está marcado para o programa começar às 22h45, após a exibição da novela Amor sem Igual. A eliminação de um dos casais que competem na DR acontece ao vivo e é comandada pela apresentadora Adriane Galisteu.

No entanto, a revelação da dupla que foi a menas votada costuma demorar um pouco e geralmente acontece no final do programa. Assim, você deve descobrir os nomes dos novos eliminados por volta da 00h30, horário em que está marcado para terminar a transmissão do reality show, segundo a programação oficial da Record TV.

Depois, a emissora vai exibir o Jornal da Record – 24h. Porém, se preferir continuar ligado com o que acontece no confinamento entre os casais, é só acessar o Pay Per View do programa, no Playplus. É bom lembrar, que este serviço é pago. A quantia mensal é de R$ 14,90.

