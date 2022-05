Horário estreia Power Couple 2022: reality show começa hoje

O horário de estreia do Power Couple 2022 já está batendo na porta, pois a sexta temporada do reality show de casais começa hoje, 2 de maio, segunda-feira. Exibido pela Record TV, o programa terá 13 casais participantes nesta edição e a primeira semana de competição já contará com um grande prêmio.

Qual o horário de estreia do Power Couple 2022?

O horário de estreia do Power Couple 2022 hoje é 22h45. O reality show vai ir ao ar depois de Jesus – A Série, na TV Record. O primeiro episódio do programa ficará no ar até às 00h15 e totalizará 1 hora e meia no ar. Para quem pretende acompanhar a disputa de casais diariamente, o reality é exibido de segunda a sábado, sempre na mesma faixa de horário.

Nesta primeira semana de temporada, ninguém será eliminado e os casais vão competir por um carro. As informações foram revelados pelo diretor Rodrigo Carelli, na quarta-feira passada (27), durante uma coletiva de imprensa. Não foram revelados detalhes do dia exato e como será a dinâmica que vai premiar alguém com o veículo.

Para assistir o Power Couple, há duas opções. Você pode optar por acompanhar tudo gratuitamente pela Record, na faixa das 22h45 de segunda a sábado, ou pela aba ao vivo do Playplus durante a exibição na televisão.

Para quem quer ficar ligado em tudo que acontece no confinamento, é só assinar o Playplus. A plataforma streaming te dará acesso 24 horas as câmeras do programa. Para ter o conteúdo liberado no seu perfil, é necessário ter uma conta no site e desembolsar R$ 15,90 ao mês. Os 14 primeiros dias de assinatura são gratuitos.

Participantes do Power Couple 2022

Treze casais vão competir pelo título de campeões da temporada. Os nomes das duplas foram divulgados oficialmente na semana passada, porém, grande parte dos participantes já havia aparecido em lista de cotados e não foi uma grande surpresa para parte do público.

Conheça os participantes do Power Couple 2022:

Daiana Araújo e Rodrigo Mila – Cabelereira e DJ

Eliza e Hadballa – Preparadora física e ex-jogador de futebol, técnico e ex-BBB 20

Anne Duarte e Pe Lanza – Anne trabalha com marketing e Pe Lanza é cantor

Andréia Andrade e Nahim – Empresária e cantor

Michele Passa e Bruno Passa – Influenciadores digitais

Ivy Moraes e Fernando Borges (Nandinho) – Ivy é influencer, modelo e ex-BBB 20 e Nandinho é empresário

Karoline Menezes e Mussunzinho – Assessora e ator

Brenda Paixão e Matheus Sampaio – Ambos são ex-Brincando com fogo e influenciadores digitais

Erika Dias e Dinei – Administradora e ex-jogador de futebol

Luana Andrade e João Hadad – Publicitária e influenciador digital ex-De Férias com o Ex

Adryana Ribeiro e Albert Bressan – Cantora e empresário

Baronesa e Rogério – Empresários e pais de MC Gui

Gabi Augusto e Cartolouco – Influenciadora digital e jornalista esportivo



Prêmio do Power Couple 2022

Os participantes do Power Couple 2022 podem ganhar até R$ 1 milhão. O prêmio do reality show de casais não é fechado como demais programas da emissora, pois é somado ao longo do programa.

Funciona da seguinte forma: durante a temporada, os participantes realizam provas e nessas disputas há apostas realizadas entre os casais. Caso a dupla cumpra o que precisa, fica com o dinheiro em sua carteira virtual do programa. Se o casal perde a disputa, perde também o dinheiro. Assim, quando um dos finalistas é coroado campeão, o prêmio que será dado pelo programa é o valor que a dupla acumulou ao longo dos três meses de confinamento.

Por conta disso, cada vencedor do reality show saiu da competição com uma quantia diferente no bolso. O casal que deixou o programa com a maior quantidade de dinheiro foram os vencedores da primeira temporada, Jorge Sousa e Laura Keller. Eles conquistaram R$ 697 mil.

Os campeões da temporada do ano passado do Power Couple, Mari Matarazzo e Matheus Yurley, levaram a bolada de R$ 403 mil.

