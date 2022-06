Parcial quem sai Power Couple na votação da 4ª DR da edição hoje (2/6)

Brenda e Matheus, Adryana e Albert e Gabi Augusto e Lucas Cartolouco estão na quarta DR desta temporada. O trio se deu mal durante a semana e agora competem para ver quem deixa a competição da TV Record. A parcial quem sai do Power Couple tem avaliado as chances de cada casal de continuar no jogo. A eliminação é comandada por Adriane Galisteu no programa desta quinta-feira (2).

Quem sai na parcial do Power Couple 2022?

Segundo a parcial Power Couple do DCI, quem sai é o casal Gabi Augusto e Cartolouco. A dupla é a mais votada com folga na enquete “qual casal sai hoje” e soma 72,83% de um total de mais de 5600 votos. Em segundo lugar, aparece Brenda e Matheus com 16,40%, uma grande diferença para o primeiro lugar.

Na lanterna da votação estão Adryana e Albert. O casal soma 10,72% dos votos para sair e aparentemente respira aliviado.

No entanto, a parcial quem sai do Power Couple 2022 do UOL indica um resultado diferente. A votação do portal segue os padrões das enquetes da Record, em que os votos são a favor. Assim, quem sairia seria o casal Adryana e Albert, que soma apenas 22,90% dos votos para ficar e ficam em último na briga por permanência.

No UOL, os resultados de Gabi Augusto e Cartolouco e Brenda e Matheus são melhores entre os 3500 votos contabilizados até agora. Enquanto os ex-Brincando com Fogo estão com 40,36%, o jornalista esportivo e a namorada somam 36,74%.

É importante saber que houve uma reviravolta na parcial quem sai do Power Couple do UOL durante a madrugada. Antes, os indicados como eliminados da semana eram Gabi Augusto e Cartolouco, agora a enquete afirma que Adryana e Albert é que estão em perigo.

*A parcial quem sai do Power Couple foi consultada na faixa das 07h00 e pode ser atualizada ao longo do dia.

Histórico da parcial quem sai do Power Couple 2022

UOL – Quem fica

07h00

Adryana e Albert: 22,90%

Gabi Augusto e Cartolouco: 36,74%

Brenda e Matheus: 40,36%

01h30

Adryana e Albert: 31,01%

Gabi Augusto e Cartolouco: 29,13%

Brenda e Matheus: 39,86%

DCI – Quem sai

07h00

Adryana e Albert: 10,72%

Gabi Augusto e Cartolouco: 72,83%

Brenda e Matheus: 16,40%

Como a 4ª DR foi formada?

Brenda Paixão e Matheus Sampaio se deram mal por conta do resultado da prova dos casais. A dupla ficou em último e por isso acabou indo direto para a berlinda da semana.

Adryana Ribeiro e Albert Bressan foram parar na disputa por permanência por causa dos votos dos colegas. Ele foram os mais citados da noite de formação de DR, seis votos no total, e por isso agora aparecem na parcial de quem sai do Power Couple.

Por último, quem deveria estar na DR por somar o pior saldo da semana seria o casal Michele Passa e Bruno Passa. No entanto, os influenciadores conseguiram se salvar por causa do poder do casal power da semana, Yvi Moraes e Nandinho. Assim, Michele e Bruno foram salvos e Cartolouco e Gabi ocuparam seu lugar na berlinda.

Que horas começa a eliminação hoje?

O programa de hoje do Power Couple, quinta-feira (2) vai começar às 22h45, depois da novela Amor sem Igual, segundo a programação oficial da TV Record. A atração hoje terá a eliminação de um dos casais que competem na quarta DR da temporada. O anúncio do casal menos votado da semana costuma ocorrer no final do programa, então isso deve acontecer entre 00h00 e 00h30.

Veja como foi a formação de DR:

