Quem saiu do Power Couple: veja a porcentagem de Andreia e Nahim

Quem saiu do power couple ontem? Nahim e Andreia se despedem do programa - Foto: Reprodução/Record

O casal Andreia e Nahim foi quem saiu do Power Couple na quinta-feira (26), na terceira eliminação da temporada. A dupla competia contra três casais na disputa por permanência e deixou uma herança de R$ 10 mil na conta conjunta de um casal, mas para isso precisou retirar o valor de outra dupla de participantes. O resultado da berlinda gerou confusão na casa.

Quem saiu do Power Couple 2022?

Quem saiu do Power Couple 2022, na terceira eliminação, foi o casal Andreia e Nahim. A dupla recebeu apenas 18,13% dos votos para ficar e perdeu a disputa.

Os dois caíram na berlinda por culpa do casal power da semana, Michele e Bruno Passa. Poderosos esta semana, os influenciadores precisaram escolher qual seria o quarto casal na berlinda e optaram por colocar o cantor e a empresária.

O casal que saiu ontem do Power Couple competiu contra Baronesa e Rogério, que foram os mais votados da noite e somaram 31,54% dos votos para ficar, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, que conquistaram 25,95% da preferência do público, e Adryana Ribeiro e Albert Bressan, que somaram 24,38% dos votos para ficar.

A herança da dupla que saiu do Power Couple ontem ficou para Luana Andrade e João Hadad e Michele Passa e Bruno Passa. O ex-De Férias e a namorada se deram bem, eles agora somam R$ 10 mil a mais em sua conta conjunta. Já Michele e o marido perderam a mesma quantia de seu saldo financeiro do programa.

Quem já saiu do Power Couple 2022:

Rodrigo Mila e Daiana Araújo – 22,28%

Dinei e Erika Dias – 18,20%

Andreia e Nahim – 18,13%

Briga e segurança após a DR

Após o resultado da DR que saiu do Power Couple ontem Nahim e Andreia, muitas confusões rolaram na casa. A Record precisou colocar dois seguranças no confinamento para acalmar os ânimos dos participantes.

Tudo começou com o retorno de Brenda e Matheus. A dupla já se desentendeu com muitos casais na casa e após se salvarem da berlinda, Matheus soltou provocações. Hadballa não gostou nada e a dupla começou uma confusão com trocas de xingamentos e gritos.

Depois foi a vez de Rogério e Cartolouco brigarem. Os dois se desentenderam durante o programa ao vivo, quando Adriane Galisteu informava as duplas sobre a herança deixada por Nahim e Andreia.

A confusão se tornou generalizada e saiu do controle. Pouco depois, a Record resolveu colocar alguns ninjas próximos aos participantes, para evitar maiores problemas. Veja como foi:

Quando é a final do Power Couple 2022

A final do Power Couple 2022 está prevista para julho, assim como na edição do ano passado, porém, a Record ainda não confirmou datas. A nova temporada do reality show está no ar desde o começo de maio e deu início ao jogo com 13 casais participantes. Na primeira semana não houve eliminação e até agora saiu do Power Couple 2022 o total de 3 duplas.

O prêmio do programa não é um valor fechado, cada casal tem a possibilidade de sair do reality show com uma quantia diferente no bolso. Isso acontece, pois as apostas dos participantes vão sendo acumuladas ao longo do programa. Caso os participantes não cumpram o necessário durante as provas da edição, não somam. A dupla de vencedores que levou a maior quantia de dinheiro para casa até o momento foi Laura Keller e Jorge Sousa, do Power Couple 1, eles ganharam R$ 697 mil como prêmio.

