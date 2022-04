Power Couple 2022 participantes: cotados e quando começa

A nova temporada do Power Couple está próxima e logo o público poderá escolher seus novos competidores favoritos. Com previsão de estreia para o dia 3 de maio, terça-feira, segundo o IG, a edição deve contar com 14 casais. Confira quem está entre os participantes cotados do Power Couple 2022!

Power Couple 2022 participantes

A TV Record ainda não confirmou nenhum participante da edição, mas 14 casais já são cotados para participar da nova temporada do reality show. Segundo o Purepeople, uma lista dos possíveis competidores vazou no final de março e nela há ex-BBBs, cantores, influencers, entre outros.

A Record só deve confirmar os participantes do Power Couple Brasil 2022 próximo a estreia do reality show, prevista para o início de maio. No ano passado, a emissora revelou os nomes dos confinados poucos dias antes da estreia da temporada, durante os intervalos da programação do canal.

Caio Afiune e Waléria Motta estão estre os participantes cotados do Power Couple 2022

Caio Afiune é ex-participante do Big Brother Brasil, o goiano esteve na edição de 2021 do reality show da TV Globo e foi o décimo primeiro eliminado da temporada. Nas redes sociais, o famoso havia ganhado o apelido de “Caio caloteiro”, por conta de descobertas de fãs do programa antes mesmo do início da edição. Em tom de bom humor, quando deixou o BBB, Caio chegou a fazer publicidade para o Serasa.

Caio é pai de duas meninas, a mais nova das crianças, Manuella, é filha dele com Waléria, já Alice é fruto de outro relacionamento.

Rodrigo Mila e Daiana

Outro casal cotado é Rodrigo Mila e Daiana, ele é o famoso da relação. Rodrigo é DJ e tem mais de 220 mil seguidores no Instagram. Daiana é cabelereira e tem pouco mais de 2700 seguidores na rede social, somando seus dois perfis. Eles são de São Paulo e Daiana possui duas contas no Instagram, uma pessoal e outra profissional, para exibir o trabalho nos cabelos das clientes que atende no Salão Espaço Gra.

Michele Passa e Bruno

Cotada como uma das participantes do Power Couple 2022, Michele Passa é influenciadora digital. A famosa fala sobre família, estilo, moda, beleza e comportamento nas redes sociais. Ela é casada com o oceanólogo Bruno Passa e é mãe da pequena Zahara, de quatro anos de idade. Michele soma 182 mil fãs no Instagram, enquanto Bruno tem mais de 11 mil seguidores.

Dinei e Erika

Se o casal foi confirmado como participantes do Power Couple 2022, será mais um reality show para a conta de Dinei, que já esteve na Fazenda 4, A Fazenda 9, além do Ilha Record, em 2021. O famoso é ex-jogador de futebol e consagrou sua carreira no Corinthians, time no qual conquistou o título do brasileirão três vezes na década de 1990.

Adryana Ribeiro e Albert

Entre os participantes cotados do Power Couple Brasil de 2022, está Adryana Ribeiro. A loira é cantora, a famosa é conhecida no meio do pagode e fez carreira no grupo Adryana e a Rapaziada, ao lado de Dado Soul, Binho e Gelo, no começo dos anos 2000. Já Albert Bressan não é do meio artístico, ele é empresário. Os dois estão juntos há três anos.

Brenda Paixão e Matheus Sampaio

Brenda Paixão e Matheus Sampaio ficaram conhecidos do público no reality show Brincando com Fogo, da Netflix, e agora são cotados entre os possíveis participantes do Power Couple Brasil 2022. Ambos influenciadores digitais, Brenda soma 795 mil seguidores no Instagram e Matheus tem 387 mil fãs na rede social. Além do trabalho nas redes, Brenda também é maquiadora.

Mussunzinho e Karoline

Participante de A Fazenda 2021, o ator Mussunzinho está entre os cotados do Power Couple 2022, ele foi o segundo eliminado do reality show rural da Record. Filho do humorista Mussum, Mussunzinho já apresentou a TV Globinho, fez séries, novelas e filmes. Ele é casado com Karoline Menezes, juntos eles são pais do pequeno Tom, de 2 anos de idade.

Rogério da Silva e Cláudia

Cotados como participantes do Power Couple 2022, Rogério da Silva e Cláudia Baronesa estão no meio dos famosos, mas não por serem artistas. Empresários, os dois são pais de MC Gui. O funkeiro já tem relação com a Record TV e participou de A Fazenda 13, edição de 2021. O filho do casal foi o décimo terceiro eliminado da edição mais recente do reality show rural.

João Hadad e Luana podem ser participantes no Power Couple 2022

João Hadad ficou conhecido nas telinhas por causa do reality show da MTV, De Férias com o Ex. O famoso participou de duas edições do reality show e em entrevista ao Podmiga, no começo de 2022, já havia comentado sobre a possibilidade de participar do Power Couple. João disse que negou convite para outro reality da Record, mas que aceitaria participar do Power. Ele está em um relacionamento com a publicitária Luana Andrade.

Cartolouco e Gabriella Augusto

Cotado entre os participantes do Power Couple 2022, Cartolouco é jornalista esportivo e já participou de A Fazenda na Record, o famoso foi um dos confinados da edição de 2020, vencida por Jojo Todynho – O nome verdadeiro do jornalista é Lucas Strabko. Atualmente, Cartolouco está em um relacionamento com influencer Gabriella Augusto, CEO da Não Não Produções.

Hadson Nery e Elizabeth

Entre os cotados do Power Couple 2022 está mais um ex-participante do Big Brother Brasil. Hadson Nery esteve na edição de 2020 e foi o terceiro eliminado da edição. Ele é ex-jogador de futebol e hoje trabalha como técnico do Santos do Amapá. No reality da Globo, ele ficou mais conhecido por seu apelido Hadballa. O relacionamento do ex-brother é com Elizabeth Fagundes.

Pe Lanza e Anne entre os cotados do Power Couple 2022

Pe Lanza é cantor e ficou conhecido ao ser o vocalista da finada banda Restart, que fez grande sucesso nos anos 2010, que contou com hits como “Levo Comigo”, “Vou Cantar” e “Recomeçar”. Ele está em um relacionamento com a criadora de conteúdo digital Anne C. Duarte. Os dois aparecem na lista vazada de cotados para o Power Couple 2022 e segundo o RD1, o famoso já havia sido cotado para integrar o elenco de A Fazenda alguns anos atrás.

Ivy Moraes e Nandinho na lista vazada de participantes do Power Couple 2022

Ivy Moraes é modelo e influenciadora digital, ela ficou famoso com o BBB 20. Ivy foi uma das integrantes da casa de vidro da vigésima edição do programa e foi a mulher mais votada para entrar. Entre os homens, o mais votado foi Daniel, os dois entraram juntos no confinamento e levaram várias informações externas para a casa. Ela namora o empresário Nandinho Borges.

