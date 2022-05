Hoje é dia de prova dos casais no novo reality show da Record. Anote na agenda que horas começa o Power Couple hoje, quarta-feira (4), e veja o que vai rolar no programa. Nesta semana não haverá eliminação, mas os pares vão disputar um carro 0km.

Que horas começa o Power Couple hoje?

O Power Couple hoje começa às 22h45, horário de Brasília, logo após a exibição da série Jesus. O programa fica no ar por 1 hora e 45 minutos e será finalizado às 00h30, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

O reality é exibido na Record no horário indicado. Quem estiver longe da televisão pode acompanhar pelo Playplus, mediante cadastro gratuito.

Quarta-feira é dia de prova dos casais no Power Couple Brasil. Na segunda e terça, foram realizadas as primeiras provas das mulheres e dos homens.

Especialmente nesta semana, não haverá eliminação. Mesmo assim, as provas continuam sendo importantes para que os participantes acumulem saldo na conta conjunta e tenham chances de levarem o carro. A prova também já rendeu uma das primeiras discórdias entre os jogadores. Gabi Augusto e Cartolouco, vencedores da prova de ontem, ganharam o poder de vetar um casal da prova dos casais e escolheram Ivy Moraes e Nando Borges. A decisão chateou os influenciadores.

Não haverá votação, já que ninguém será eliminado, mas o público acompanha a segunda fase da disputa pelo carro 0km.

Dinâmica Power Couple Brasil

Segunda-feira: prova das mulheres

Terça-feira: prova dos homens

Quarta-feira: prova dos casais e votação para DR

Quinta-feira: eliminação (não haverá nesta semana)

Sexta-feira: festa

Quem ganhou a prova das mulheres?

Os maridos precisaram apostar dinheiro em suas mulheres, como é costume nas provas do Power Couple. Entre as treze participantes, apenas Adryana, Gabi Augusto e Michele Passa conseguiram concluir a tarefa dentro do tempo estipulado. Todos os outros casais perderam a quantia apostada.

Na prova chamada “Aquarela”, as mulheres precisavam organizar potes coloridos em estantes de acordo com o gabarito disponibilizado. Depois, elas tinham que resolver um enigma em até cinco minutos para liberar uma foto do casal.

Quem ganhou a prova dos homens? Sete maridos venceram a disputa. Foram eles: Matheus, Cartolouco, Nandinho, Pe Lanza, Albert, Bruno Passa e Mussunsinho.

Eles precisavam arrumar, dentro do tempo, dezoito caixas que representavam o que suas esposas gostariam de mudar na relação, como ciúme, desejo, sogra, tarefas domésticas, entre outros. Os homens precisam escolher apenas seis delas e colocá-las em um caminhão de mudanças. As esposas estavam com o gabarito e poderiam ajudá-los na organização, sem dizer nada. Venceram os sete mais ágeis a cumprirem a missão.

Quando será a primeira eliminação?

A primeira eliminação do Power Couple Brasil 6 ocorre na próxima quinta-feira, 12. Até lá, os treze casais continuam convivendo na Mansão Power.

O casal que tiver o pior desempenho na prova dos casais ocupa a primeira vaga na berlinda. Quem tiver o pior saldo na conta conjunta também vai para a DR. A terceira vaga é decidida pela votação da casa.

Os três casais disputam a preferência do público e um deles é eliminado na quinta-feira. Os espectadores devem votar em que eles querem que fiquem, no portal do R7.

+ Quem é Matheus do Power Couple e Brenda, favoritos do reality