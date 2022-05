Quem é Matheus do Power Couple? Influenciador participa do reality ao lado da namorada Brenda Paixão - Foto: Instagram/@ matheussampaio___

Matheus e Brenda se conheceram no Brincando com Fogo, reality show da Netflix

Quem é Matheus do Power Couple e Brenda, favoritos do reality

Desde que os nomes de Matheus Sampaio e Brenda Paixão foram anunciados como participantes do reality show de casais da Record, os dois já se tornaram um pares dos mais comentados pelo público. Isso porque eles vieram de outro programa da Netflix, no qual foram dois dos jogadores que mais se destacaram. Saiba quem é Matheus do Power Couple e sua namorada Brenda.

Quem é Matheus do Power Couple?

Quem é Matheus do Power Couple? Matheus Sampaio tem 27 anos, nasceu e mora no Rio de Janeiro, e e é empresário, dono da marca de bebidas Gostogin. O rapaz também é influenciador digital e soma mais de 404 mil seguidores no Instagram.

O rapaz ficou conhecido por participar da primeira temporada da versão brasileira de Brincando com Fogo, assim como Brenda Paixão.

Os dois se conheceram no reality show, cujo prêmio inicial era de R$500 mil. A regra era clara: os jogadores que se envolvessem e trocassem beijos ou carícias fariam com que todo o grupo perdesse dinheiro. E foi o caso de Matheus e Brenda. Os dois causaram confusão ao ter cinco relações sexuais durante o programa, fazendo com que o valor do prêmio caísse para R$300 mil. O casal está junto desde o fim das gravações do reality show, há um ano e meio.

Quem é Brenda Paixão?

Brenda Paixão tem 24 anos, nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e antes de ser famosa, trabalhava como maquiadora. Atualmente, é influenciadora digital e soma mais de 800 mil seguidores. Em sua página no Instagram, ela compartilha conteúdo sobre maquiagem, cabelo, beleza e estilo de vida.

A jovem já chegou causando no Power Couple Brasil. Logo no primeiro episódio do reality, que começou na última segunda-feira (2), a ruiva protagonizou uma discussão com Cartolouco após o jornalista “presentear” o casal colocando-os no Quarto Barraca, afirmando que eles poderiam ser barraqueiros.

Cartolouco citou até Jojo Toddynho para dizer que estava acostumado com pessoas briguentas, o que irritou Brenda, que pediu para ele não mencionar a cantora.

Matheus e Brenda são os favoritos do Power Couple 6

Matheus Sampaio e Brenda Paixão são os favoritos do público até agora. Em consulta realizada às 16h50 desta terça (3) na enquete do DCI, o casal lidera o ranking dos favoritos com 59,23% dos votos e estão com ampla a vantagem em relação aos adversários.

Em segundo lugar está Ivy Moraes e Fernando Borges, com 8,15% dos votos. João Hadad/Luana Andrade e Mussunzinho e Karoline Menezes empatam em terceiro lugar com 6.87%.

O casal já até ganhou a torcida da cantora americana Demi Lovato. A famosa já os conhecia por ter assistido o Brincando com Fogo e deixou um comentário na publicação em que os influenciadores anunciam a participação no Power Couple.

“#TeamBretheus”, comentou a dona do hit Cool For the Summer. Os administradores do perfil de Brenda responderam a americana: “Ai meu deus, você é incrível”.

O Power Couple Brasil vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, horário de Brasília, na Record. O reality show também pode ser assistido pelo Playplus, plataforma de streaming da emissora.

