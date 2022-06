Quem sai da DR do Power Couple: parcial aponta eliminação (02/06)

Mais um casal vai deixar o reality da Record nesta quinta-feira, 2. Adryana e Albert, Gabi e Cartolouco e Brenda e Matheus estão na quarta berlinda do programa e dependem dos votos do público para seguirem na disputa. As enquetes extraoficiais já apontam quem sai da DR do Power Couple na noite de hoje.

Quem sai da DR do Power Couple nesta quinta-feira?

Brenda e Matheus podem deixar o Power Couple hoje. Em consulta realizada às 13h30, horário de Brasília, na enquete UOL, o casal tinha o menor número de votos para ficar, com apenas 28,31% dos votos.

O casal favorito do público é Gabi Augusto e Cartolouco. O jornalista e a publicitária lideram a enquete, somando 43,09% dos votos. Já Adryana e Albert estão na segunda posição, bem próximos do terceiro lugar com 28,60% dos votos.

Vale lembrar que os fãs precisam votar no casal que deve ficar no programa. A dupla que tiver o menor número de votos é eliminada, ao contrário de outros realities shows de confinamento.

Como foi formada a DR?

Brenda e Matheus caíram na DR por terem ficado em último lugar na prova dos casais. Na sala da mansão Power, os jogadores votarem entre si e escolheram Adryana e Albert para ocuparem a segunda vaga na berlinda.

Michele e Bruno Passa também estavam na DR por terem acumulado o menor saldo na semana. No entanto, graças ao poder do casal power Ivy e Nandinho, eles se salvaram da votação popular e escolheram Gabi e Cartolouco para herdarem a vaga.

Votação Power Couple 2022 R7

A votação da quarta DR do Power Couple já está aberta desde a noite da última quarta-feira. Participar é bastante fácil e simples: primeiro, é necessário acessar o R7, portal oficial da Record e único lugar onde os votos são contabilizados.

Depois, vá até a página do Power Couple, clicando na aba superior do portal. Escolha quem você quer que fique e clique sobre o nome do casal. O sistema irá pedir uma rápida validação de segurança – basta clicar em “sou humano”.

O voto é computado em poucos segundos e os internautas podem participar quantas vezes desejarem. A votação será encerrada pela apresentadora Adriane Galisteu durante o programa ao vivo, minutos antes do anúncio do nome da dupla eliminada.

Que horas começa o Power Couple hoje?

O Power Couple hoje começa às 22h45, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Amor Sem Igual. O reality deve ficar no ar por 1h45, sendo finalizado às 00h30, de acordo com a programação oficial da Record.

O público pode acompanhar o programa pela Record ou pelo Playplus, plataforma de streaming da emissora. Para ter acesso ao sinal da emissora gratuitamente, basta ter um cadastro. Quem quiser ver a rotina dos casais 24 horas por dia, precisa ter o plano pago que dá acesso ao pay-pew-view.

Além da eliminação, o programa de hoje deve mostrar tudo o que aconteceu na mansão power após a votação e os principais acontecimentos do dia.

