Ranking Power Couple: Brenda e Matheus lideram na 1ª semana

Os casais do reality show puderam conferir como está o ranking do Power Couple após a realização da prova das mulheres na última terça-feira, 10. Brenda e Matheus estão na liderança, enquanto Nahim e Andreia estão em último lugar. Nesta quarta-feira, será formada a primeira DR na temporada e o valor das contas é decisivo para a escolha de quem vai para a berlinda.

Ranking Power Couple da primeira semana

Adriane Galisteu divulgou o ranking Power Couple para os participantes após uma semana de competição. Brenda e Matheus estão em primeiro lugar com R$114 mil na conta conjunta. A segunda posição fica com Cartolouco e Gabi Augusto, com R$113 mil. Quem fecha o top 3 é Michele e Bruno Passa, com R$ 79 mil.

A lista segue com Anne e Pe Lanza, que acumularam R$73 mil. Empatam em quinto lugar os casais Adryana/Albert e Karol/Mussunzinho com R$70 mil.

O último lugar fica com Andreia e Nahim, somando apenas R$6 mil. Se não conseguirem se recuperar na prova dos casais, que será realizada hoje, os dois vão para a primeira DR da temporada.

Veja o ranking Power Couple completo:

1º lugar: Brenda e Matheus – R$114 mil

2º lugar: Gabi e Cartolouco – R$113 mil

3º lugar: Michele e Bruno Passa – R$79 mil

4º lugar: Anne e Pe Lanza – R$73 mil

5º lugar: Adryana e Albert – R$70 mil

5º lugar: Karol e Mussunzinho – R$70 mil

7º lugar: Eliza e Hadballa – R$60 mil

8º lugar: Baronesa e Rogério – R$45 mil

9º lugar: Daia & Mila – R$39 mil

10º lugar: Erika & Dinei – R$36 mil

11º lugar: Ivy & Nandinho – R$31 mil

12º lugar: Luana & Hadad – R$27 mil

13º lugar: Andreia & Nahim – R$6 mil

Quando será formada a primeira DR?

A primeira DR da sexta temporada do Power Couple será formada nesta quarta-feira, 11 de maio. Na primeira semana, não houve eliminação.

Nahim e Andreia só estarão livres da berlinda caso vençam a prova dos casais de hoje do reality. Ao contrário, os participantes já podem se considerar emparedados. A segunda vaga será ocupada pela dupla que tiver o pior desempenho na disputa.

A DR do Power Couple é tripla. A escolha do terceiro casal que enfrenta o julgamento do público é feita através da votação aberta na sala da mansão Power Couple. O momento costuma render muita treta entre os confinados.

A votação para o público escolher quem deve permanecer no programa será aberta logo depois da formação da berlinda. Os espectadores devem acessar o R7 para votar gratuitamente. O resultado será anunciado na quinta-feira, 11, durante o programa ao vivo apresentado por Adriane Galisteu.

Programação da semana e como assistir

A programação da semana do Power Couple começa com as provas dos homens e das mulheres à segundas e terças. Na quarta, é dia da competição dos casais e formação de DR. Quinta-feira é dia de eliminação – a votação dura apenas 24 horas.

A semana termina com a festa, momento de descontração entre os casais, na sexta-feira. O público acompanha apenas o começo do evento durante o programa ao vivo. Os melhores momentos são exibidos apenas na edição de sábado.

Segunda-feira: prova dos homens ou mulheres

Terça-feira: prova dos homens ou mulheres

Quarta-feira: prova dos casais e formação de DR

Quinta-feira: eliminação

Sexta-feira: festa

Sábado: melhores momentos da festa

O Power Couple vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, horário de Brasília, na Record. Aos domingos, não há exibição. O Playplus, plataforma de streaming da emissora, disponibiliza câmeras ao vivo 24 horas por dia. É necessário ter o plano pago ao custo de R$15,90 para ter acesso.

+ Quem é Hadad Power Couple, o namorado de Luana Andrade