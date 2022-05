Quem é Hadad Power Couple, o namorado de Luana Andrade

Quem é Hadad do Power Couple 2022? O participante já chegou com o pé na porta do reality show e foi protagonista do primeiro barraco da temporada, contra Matheus Sampaio. O namorado de Luana Andrade não é novato no mundo dos realities, ele já esteve em atrações da MTV e causou polêmica.

Quem é João Hadad do Power Couple?

João Hadad tem 28 anos de idade e é natural de Guarapari, no estado do Espírito Santo. Além de ser influenciador digital, ele também é modelo e tem formação na área do direito. Hadad do Power Couple cursou também MBA em Gestão Empresarial. Nas redes sociais, o famoso soma 483 mil seguidores no Instagram, mais 55.8 mil no Twitter.

Hadad do Power Couple se tornou conhecido do público ao participar da sexta temporada do De Férias com o Ex, reality show de pegação da MTV. Ele causou polêmica pela forma que se referiu a mulheres. O capixababa declarou que “zerou” todas as melhores de seu estado e que tinha “100% de aproveitamento com a mulherada”.

Os comentários do participante irritaram MC Rebecca e Hana Khalil (ex-BBB 19), que acusaram o brother de ser tóxico e machista. Entre as suas “conquistas” do reality show, ele foi o primeiro a fazer sexo na sexta temporada, com a ex-namorada Rebecca Diniz.

Ele também trocou beijos com Rafa Vieira, o primeiro participante abertamente gay da história do programa da MTV. Porém, Hadad do Power Couple não se declara bissexual, pan, ou de outra forma, ele afirma ser heterossexual. Na época, João foi elogiado nas redes sociais por não ter “masculinidade frágil” e aceitar o beijo do colega.

Depois, Hadad retornou a MTV para participar do De Férias com o Ex Caribe.

Hadad e Luana foram preparados para o Power Couple 2022

Segundo apuração da coluna de Leo Dias no Metrópoles, João Hadad e Luana Andrade contrataram uma equipe de sete administradores para as redes sociais que custou R$ 30 mil reais para participarem do Power Couple.

O contrato é dos três meses de confinamento, para caso consigam chegar na final. Os contratados são da área de publicidade e propaganda. Além disso, eles gastaram mais R$ 5 mil em ensaios fotográficos. No intuito de a equipe ter conteúdo de sobra para publicar durante a participação da dupla no reality show.

Quem é Luana Andrade?

Luana é modelo fotográfica e também tem 28 anos de idade. Ela nasceu em São Paulo e tem 167 mil seguidores no Instagram. No Twitter, ela soma um número ainda baixo, pouco mais de 1000 fãs.

O casal está junto há pouco tempo e soma menos de um ano de relacionamento, a dupla iniciou o romance em novembro de 2021. Luana Andrade nunca esteve em um reality show antes, a estreia da jovem é agora no Power Couple da Record TV.

Quando acaba o Power Couple 2022?

Se Luana Andrade e Hadad chegarem até a final do Power Couple, o casal pode ficar confinado até julho. O dia exato não confirmado pela Record até agora, mas a previsão é que o programa fique no ar durante 3 meses. A sexta temporada da competição de casais começou no dia 2 de maio e conta com 13 duplas participantes.

Em 2021, o reality show começou no dia 9 de maio e ficou no ar até 23 de julho. Os vencedores da temporada foram Mari Matarazzo e Matheus Yurley. Recentemente, o casal anunciou a separação. Eles estavam juntos há quase cinco anos e são pais da pequena Maria Júlia, de 3 anos de idade.

Veja como foi a chegada dos casais na mansão Power:

