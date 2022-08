4 plantas que trazem boas energias para a sua casa

Acredita-se que certas plantas manifestam prosperidade, paz ou mesmo amor. Se você está procurando maneiras de dar vida nova à sua casa enquanto cultiva boas vibrações, aqui estão algumas das melhores plantas que trazem boas energias para o lar.

Então, para ajudá-lo a receber vibrações positivas em sua casa, aqui está uma lista de 4 plantas que trarão energia positiva e preencherão sua vida apenas com boas vibrações!

Plantas que trazem boas energias

As plantas iluminam a sua área de estar e, se escolher a planta certa para a sua casa ou ambiente de trabalho, elas neutralizam as más vibrações e enchem a sua casa com boas energias. Aqui está uma lista de plantas que atrairão energia positiva para sua casa ou jardim:

1. JASMIM

O Jasmin é uma planta que promove e fortalece relacionamentos saudáveis ​​é certamente um impulsionador da saúde mental. Bem, a planta de jasmim pode realmente ampliar sua vida amorosa com sua vibração positiva. Além disso, sua fragrância duradoura duplica o efeito positivo, acalmando uma mente estressada e estimulando a energia.

Benefícios:

– Aumenta os níveis de energia

– Diminui os níveis de ansiedade

– Melhora a produtividade

– Aumenta a auto-estima

– Melhora a qualidade do sono

2. ALECRIM

A magia das plantas de alecrim não se limita apenas a elevar seus pratos, mas também a melhorar seu bem-estar mental. Há uma longa lista de bens que esta planta tem a oferecer, como elevar seu humor, combater a ansiedade, curar problemas de sono, melhorar a memória e trazer paz interior. Isso não é impressionante? Bem, para aproveitar ao máximo esses benefícios, coloque essa planta cheia de positividade em sua casa.

Esta planta é uma das melhores para a purificação do lar.

– Melhora a memória

– Combate a ansiedade

– Limpa energia negativa

– Combate a insônia

– Combate a fadiga

Veja também como fazer um banho de alecrim

3. LÍRIOS

Vibra amor. Limpa problemas emocionais, espirituais e físicos. Além disso, esta planta é ideal para o seu quarto, pois estimula a serenidade e tranquilidade no sono. Como você deve ter adivinhado pelo nome, acredita-se que os lírios manifestam a paz – suas lindas flores brancas lembram a bandeira branca da rendição.

Sem mencionar que essas plantas maravilhosas são perfeitas para jardineiros iniciantes. Os lírios da paz são extremamente fáceis de cuidar, pois prosperam com pouca luz e se recuperam mesmo se você esquecer de regá-los.

4. SALVIA

A Sálvia é uma planta que limpa emoções negativas, incluindo medo e raiva. Contribui para um melhor fluxo de energia positiva.

Esta planta nativa da região mediterrânea tem sido utilizadas durante séculos na fitoterapia pelas suas propriedades curativas. Diz-se que as plantas de sálvia têm uma energia calmante que pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade e também são plantas que dão energia positiva.

Essas plantas purificam bem o ar e com certeza removem sentimentos ruins do ambiente, como medo e raiva. Para melhor efeito, use plantas de sálvia junto com cristais contra a ansiedade . A sálvia pode ser cultivada em um vaso como planta de casa.