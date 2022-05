Aprenda o salmo 21 para atrair vitórias e prosperidade

Garantir que vivemos na vontade do Senhor é uma das melhores maneiras de tornar a vida mais fácil para nós. O salmo 21 o manterá espiritualmente focado e no caminho certo para a vitória.

Andar com o Senhor significa que você está pronto para receber um milagre a qualquer momento. Essas orações poderosas para que milagres aconteçam oferecerão a você o incentivo perfeito para estar pronto para receber suas bênçãos do Senhor.

Aprenda o poderoso salmo 21 e espere pelas vitórias em sua vida.

O rei se alegra em tua força, SENHOR; e na tua salvação grandemente se regozija.

Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios. (Selá.)

Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade; pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino.

Vida te pediu, e lha deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente.

Grande é a sua glória pela tua salvação; glória e majestade puseste sobre ele.

Pois o abençoaste para sempre; tu o enches de gozo com a tua face.

Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará.

A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam.

Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira; o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá.

Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens.

Porque intentaram o mal contra ti; maquinaram um ardil, mas não prevalecerão.

Assim que tu lhes farás voltar as costas; e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto.

Exalta-te, Senhor, na tua força; então cantaremos e louvaremos o teu poder.