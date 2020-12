Aprenda a atrair prosperidade em 2021 com banhos e rituais

O ano de 2020 já está acabando e o foco agora é atrair prosperidade para 2021! No ano passado, na virada de 2019 para 2020, muitos questionaram se deveriam fazer pedidos nessa entrada do ano. Afinal, no dia 01/01/2020 estávamos na lua minguante, que é a fase da lua onde os desejos minguam e é mais prudente realizar banimentos.

Contudo, o que passou já passou, muito fizeram seus banimentos e desejos no mesmo dia e diversos astrólogos alertaram eu um ano regido pelo Sol, como foi 2020, seria de evolução e aprendizado em relação as nossas sombra, nos cobrando criatividade.

Agora, na virada do dia 31 de dezembro para o dia 01 de janeiro, muitos irão apostar nas simpatias de ano novo tradicionais, como a de comer lentilha. Entretanto, é importante se atentar a fase da lua que estaremos, que estaremos, que será lua cheia em câncer.

Sendo assim, os sentimentos estarão mais à flor da pele do que nunca e será uma ótima oportunidade para atrair prosperidade ou fazer banhos para o amor. Lembrando que, se há algo que você não quer levar para 2021, é uma ótima ideia realizar rituais da lua minguante no próximo dia 7/12. E se você está muito sensível, pode pedir amparo para Iemanjá acendendo uma vela azul e tomando um banho de rosa branca.

Banho para atrair prosperidade

Atrair prosperidade é um pedido muito amplo, podemos pedir para prosperar no amor ou em questões materiais, por exemplo! Esse banho irá trazer prosperidade em geral e é ótimo para se sentir leve durante a virada para 2021.

Ingredientes:

Louro

Alecrim

Manjericão

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Um pouco antes da água ferver, adicione os 3 ingredientes secos; Após isso, tampe a infusão com um prato; Espere 10 minutos e coe; Tome um banho com calma mentalizando o que deseja para o novo ciclo que está por vir; Por fim, após se secar, jogue o banho do pescoço para baixo e seque muito levemente. Descarte as ervas na natureza e agradeça por tudo o que viveu até aqui.

Banho para abrir caminhos e atrair prosperidade

Esse é um outro banho bem prático. Inclusive, ele pode ser feito durante o ano todo e serve para prosperidade em vendas de casa, por exemplo. Ele também é ótimo para aquela época em que nada parece ir para frente. Com isso, se durante o ano de 2021 você estiver em uma fase dessas, tome um banho de arruda e depois esse banho para abrir caminhos. E claro, ele é ótimo para a entrada de 2021.

Ingredientes:

Louro

Anis Estrelado

7 canela em pau

21 cravos-da-Ìndia

Alecrim

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Coloque todos os ingredientes dentro da água quando ela começar a esquentar; Após isso, tampe a infusão com um prato, espere 10 minutos e coe; Por fim, jogue do pescoço para baixo após se enxugar do seu banho de higiene mentalizando o que quer que prospere em 2021.

Ritual da Prosperidade

A lua cheia é ideal para rever suas metas, portanto, o ideal é fazer um mapa dos sonhos e traçar metas para cada área da sua vida para 2021 durante a lua nova, entre os dias 14 e 20/12. Sendo assim, com o mapa dos sonhos pronto no último dia do ano, você pode fazer um simples ritual para manifestar os seus desejos e pedir prosperidade.

Materiais:

Mapa dos Sonhos

Vela branca de 7 dias

Canela em pó

Como preparar:

Acender uma vela branca de 7 dias para o seu anjo da guarda e deixe em um local acima da altura da sua cabeça; Olhe para o mapa, leia as suas metas em voz alta e, por fim, feche os olhos e imagine cada detalhe das coisas acontecendo; Agradeça por tudo o que seu anjo da guarda e o universo fizeram por você; Assim que o primeiro dia do ano de 2021 chegar, pegue a canela em pó, jogue um pouco na sua mão e assopre para dentro da sua casa, do lado de fora da porta principal, dizendo: “quando a canela eu soprar, a prosperidade irá entrar”.