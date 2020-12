Carta do Sol no Tarot: Significados e Interpretações

A carta do Sol no Tarot é muito positiva. Uma das mais positivas que pode sair em um jogo quando a pergunta é o futuro amoroso ou expectativas no trabalho. Contudo, também há um lado negativo, como em todas as outras cartas, mesmo que seja pouco comentado.

Essa carta significa abdundância, sorte e evolução. Afinal, a Terra gira em torno do Sol e essa carta representa um grande astro, que brilha logo cedo. Por isso, não teria como o significado ser outro e, em tiragens gerais, como o tarot semanal, se você escolhe a carta do Sol o resultado é sempre positivo e você pode esperar coisas muitos boas do futuro.

Carta do Sol no Amor

Tanto para os solteiros como para os comprometidos a carta do Sol é muito positiva. Para os casais significa que a relação terá bem-estar, harmonia, inteligência emocional para lidar com as questões do dia a dia e coisas boas pelo caminho, inclusive uma gravidez. Por isso, se o Sol surge no jogo de uma mulher que pergunta se está grávida, a resposta tende a ser positiva.

As respostas também são positivas para os solteiros. Quando se questiona sobre amor à vista e pessoas surgindo na área amorosa e surge a carta do Sol, a resposta é um lindo “sim”.

Há novidades nessa área da vida por vir, mas também é importante lembrar que o consulente (pessoa que está se consultando com o tarot) deve estar aberto para as boas novas. Por isso, é indicado rituais para abrir os caminhos quando essa carta sai para um solteiro perguntou sobre sua área amorosa.

Significado da carta do Sol na Saúde

A carta do Sol na área da saúde também é muito positiva. Sendo assim, não há o que temer quando essa carta sai em uma pergunta sobre saúde e bem-estar. O Sol representa vitalidade, por isso é benéfico para essa área. Contudo, é importante que a cartomante se atente as cartas que saem do lado do sol dependendo da tiragem proposta.

Por fim, quando a carta do Sol sai em uma tiragem sobre saúde também é interessante o consulente dar atenção ao chakra plexo solar. Não que haja algo errado nele, mas pode haver muita energia nesse chakra para ser aproveitada.

Carta do Sol no Trabalho

A carta do Sol é positiva nessa área também. Se o consulente está desempregado pode estar chegando uma nova oportunidade, por isso é importante se atentar ao sinais e não se auto sabotar. Com isso, ao sair essa carta na área do trabalho é legal tomar um banho de louro para impulsionar essa energia. Se o consulente está empregado significa que ele irá se destacar aonde está e não deve ter medo de apresentar novos projetos.

A área da carreira não significa a mesma coisa que a área financeira. Afinal, a carreira está mais ligada aos projetos e propósitos que consequentemente trarão dinheiro. Contudo, sabemos que no mundo de hoje uma carreira estável traz segurança financeira e os dois andam lado a lado. Com isso, a carta do Sol na área do trabalho também pode significar estabilidade financeira.

Lado Negativo da carta do Sol

Todas as cartas do tarot possuem um lado negativo, até mesmo uma carta tão bela quanto o Sol. O Sol expõe tudo, não tem como se esconder quando o Sol nasce.

Por isso, se ele aparece em uma tiragem de relacionamento quando a pergunta é sobre traição, pode significar que algo está para ser descoberto, ainda mais se as cartas vizinhas forem a do urso ou diabo, por exemplo.

O sol não deixa ninguém esconder nada debaixo do tapete, então é hora de lidar com as suas sombras e medos para conseguir prosperar e aproveitar o brilho e abundância que a carta promete. Por fim, tome cuidado com a soberba que afasta pessoas queridas e com a fé em excesso que pode te cegar.