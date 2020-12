Tarot Semanal 07/12: Escolha uma carta e receba um conselho divino

Hoje é segunda-feira, ou seja, dia de receber um conselho divino, algo especial que não chegou até você à toa. E a previsão do Tarot Semanal 07/12 veio bem especial nesse último mês de 2020.

Assim como o horóscopo semanal, o tarot te auxilia a enxergar o que você não consegue ver sozinho, como alguns amigos que não são verdadeiros, desafios por vir ou coisas boas que você deve abrir espaço para que elas possam entrar. Então, aproveite que está aqui e ouça o que os ciganos têm para te dizer.

Leitura do Tarot Semanal 07/12

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 07/12

Conselhos do Tarot Semanal 07/12

Conjunto 1 – O Sol e a Cobra

O seu conselho do Tarot Semanal 07/12 pede a sua atenção! A carta do sol revela que coisas boas estão por vir, muita evolução e até mesmo um novo amor. Porém, essa carta também pede para que você olhe para as suas sombras, sem esconder emoções debaixo do tapete. Você está pronto para isso?

Contudo, logo após a carta do sol aparece a carta da cobra. A carta da cobra é perigoso, pede muita atenção e revela que alguma traição por parte de amigos ou discussões estão por vir. Como a carta do sol aparece antes da cobra, vemos que é necessário que você use toda a sua evolução, todos os aprendizados do ano e toda a sua criatividade para desviar dos problemas e não deixar que nenhuma falsidade trave o sue caminho.

Também é importante evitar brigas, ok? Lembre-se disso e continue no seu caminho, esse é o conselho da sua semana. Caso precise de uma ajudinha para deixar pessoas falsas longe de você, tome um banho de arruda.

Conjunto 2 – O Barco e os Pássaros

A carta do barco é diferente da carta do navio, mas algumas pessoas ainda confundem as duas. A carta do barco no seu Tarot Semanal 07/12 revela que sua semana pode ser turbulenta. E a entrada da lua minguante pode te deixar um pouco mais melancólico. Por isso, para que essa energia não abaixe seu astral, tente trabalhar sua autoestima e organize bem todas as suas tarefas logo no começo do dia.

Contudo, a carta dos pássaros revela que pequenos momentos felizes acontecerão durante o seu dia, então não deixe de curtir o seu café da tarde e tire 20 minutos para ler um livro ou assistir uma série. O importante é que não deixar a melancolia que o barco traz ter mais importância que as pequenas alegrias.

Por fim, a carta dos pássaros também avisa que as coisas podem demorar para acontecer. Por isso, não deixe que os pequenos tumultos do dia a dia se tornem algo grande e tome cuidado com o nervosismo. Se precisar de ajude, conte com chás para ansiedade.

Conjunto 3 – A Lua e a Foice

O seu conselho do Tarot Semanal 07/12 diz que você merece todas as coisas boas que esse mundo pode te dar. É sério, ele que está falando isso. A carta da lua fala de honrarias e merecimento, e está na hora de você começar a entender o que merece.

Contudo, para que você receba coisas boas, você precisa abrir espaço para elas. A carta da foice revela que você precisa cortar algumas coisas da sua vida, como padrões negativos, pensamentos nocivos ou amigos que te colocam para baixo, por exemplo!

Esse é o conselho para essa semana, portanto, aproveite a fase da lua em que estamos para realizar rituais da lua minguante para banir o que não faz sentido. Após isso, será mais fácil abrir caminhos para o que você merece.

