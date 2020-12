Cores de Ano Novo: descubra o significado de cada uma

Depois de um 2020 de altos e baixos, as apostas para a chegada de 2021 são grandes e claro, vale tudo para começar um ano cheio de possibilidades. Quase tudo vai. Mas o que vale muito e a maioria das pessoas gostam de fazer, é vestir aquela peça de roupa com uma cor específica. Mas, você sabe qual o significado especial das Cores de Ano Novo? A gente mostra.

Cores mais usadas no Ano Novo

Branco, verde, amarelo, azul, vermelho e por aí vai. Para os mais supersticiosos, as cores para a virada do ano é uma tradição que não pode faltar na noite especial. Segundo uma entrevista com o especialista Brendan Orin, do Astrocentro, no portal Casa.Abril, o significado das cores representa o desejo de cada pessoa para o ano que se inicia.

“A magia está na crença de que as coisas funcionam. É um desejo lançado para o Universo em um momento de poder que une um desejo real (pautado em uma necessidade do coração), a escolha de agir (no caso, a escolha de uma cor como mensagem consciente de que é esse o desejo), e também o conhecimento da conexão que deseja realizar (a noite da virada do ano)”, explica.

Segundo o especialista, o poder da mente é um grande contribuinte para concretizar aquele desejo. Ele ainda vai além e afirma que decoração de casas, ambientes com cores também ajudam na hora. “Qualquer coisa pode ser utilizada. Isso envolve a decoração de uma mesa, pintar as paredes, acender velas de uma determinada cor ou formato, fazer um jantar em que certa cor tenha destaque”, afirma.

Branco

O branco simboliza a paz, na tradição, muitos utilizavam a cor como símbolo de purificação, espiritualidade e para homenagear Iemanjá na virada do ano. Essa aliás, é uma das cores de ano novo mais pedidas. A cor transmite alegrias, afasta as energias negativas e eleva as vibrações espirituais. Algumas pessoas ainda dizem que a roupa precisa ser nova para que traga novas energias para o próximo ano.

Vermelho

O vermelho é a cor da paixão e disso todo mundo já sabe, não é mesmo? A cor forte e vibrante é umas das queridinhas dos apaixonados. Ou até para quem deseja encontrar um amor nos próximos 365 dias. A cor transmite sensualidade e também estimula novos projetos pessoais e profissionais. A roupa é uma peça poderosa, diríamos acachapante.

Verde

A cor verde é uma das cores que falta para muitos em 2020. Saúde! Pois é, por conta da Covid-19, o ano no mundo todo foi repleto de mortes e pessoas infectadas pelo vírus. Por isso, para dar um pouco de esperança em 2021, muitos irão escolher usar uma peça de roupa na cor verde para passar o réveillon. Afinal, sem saúde ninguém consegue trabalhar para ter dinheiro, um amor ou até mesmo, paz.

Amarelo

Essa é uma das cores que muita gente pode usar no réveillon deste ano. Quem escolher usar a cor da virada do ano amarelo, já tem a intenção de conquistar muito dinheiro em 2021. Isso porque, a cor é conhecida por ser o símbolo da prosperidade do dinheiro durante o ano . Ou seja, quem teve altos e baixos em 2020, perdeu o emprego e ficou sem dinheiro por conta da pandemia do novo coronavírus, pode arriscar na cor. Mas, claro, cada um fazendo a sua parte.

Veja mais cores de ano novo

Branco : paz, pureza e calma;

Prata : novidades, inovação e modernidade;

Dourado : riqueza, sucesso e prosperidade;

Vermelho : paixão, desejo e intensidade;

Amarelo : dinheiro, alegria e extroversão;

Laranja : energia, entusiasmo e coragem;

Rosa : amor, afeto e carinho;

Lilás e roxo : autoconhecimento, desenvolvimento espiritual e intuição;

Verde : saúde, esperança e boa sorte;

Azul : harmonia, honestidade e confiança;

Preto : independência, autoridade e tomada de decisões;

Agora, imagina todas essas cores reunidas, deve garantir muito mais. Para os mais espertinhos, vale arriscar e reunir uma ou duas cores no seu look de réveillon, para garantir mais que uma sorte.

