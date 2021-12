Lua minguante no Ano Novo: significado e qual ritual fazer?

Há muitos motivos para esperar o fim do ano, mas o início de 2022 tem um mimo extra especial: uma lua minguante. O fenômeno não acontecia desde 1997, mas como isso pode afetar os próximos 12 meses e qual o significado da lua minguante no ano novo?

Quem explica a influencia da lua minguante no ano novo é o astrólogo Jean Marques.

Qual o significado da Lua minguante no Ano Novo

A lua tem quatro fases, que são usadas desde o período Paleolítico para a tomada de decisões: nova, crescente, cheia e minguante. Na noite de Réveillon este ano, ela estará em fase minguante. De acordo com a astrologia, isso significa que este é um período de encerramento de ciclos e de deixar para trás aquilo que não queremos mais.

A última vez que a lua estava cheia no dia de Ano Novo ocorreu em 1999. Depois de segunda-feira, a próxima vez que isso acontecerá é em 2037. Acontece que a cada 19 anos uma lua cheia ocorre em 1º de janeiro e uma segunda lua cheia (às vezes conhecida como uma “lua azul”) ocorre em 31 de janeiro.

Por isso, nos últimos dias, estão circulando pelas redes sociais algumas mensagens afirmando que as intenções de Ano Novo devem ser evitadas. Ao contrário disso, o ideal seria agradecer o que passou e pensar naquilo que não desejamos para o futuro.

No entanto, segundo o astrólogo Jean Marques, não é necessário deixar de lado os pedidos de Ano Novo. “A energia vibratória do Réveillon é muito forte, já que todos estão se preparando para uma nova fase e, claro, querem o melhor. Podemos fazer as intenções normalmente na noite da virada sem correr o risco de que tudo aconteça ao contrário”, afirma.

Como fazer os pedidos para 2022?

Como faltam poucos meses para o ano de 2021 terminar e todos entrarão no ano de 2022, é hora de planejar algumas resoluções para o ano novo. Todos devem fazer uma resolução de ano novo e tentar fazer algumas mudanças na vida para torná-la melhor e mais saudável

De acordo com o astrólogo Jean Marques, uma dica é pensar no que queremos mas também no que não queremos para 2022, com a intenção de que as dificuldades sejam eliminadas. “Desejar que os familiares não tenham doenças, por exemplo, é uma forma de pedir para que algum problema de saúde já existente finalmente acabe”, conta.

O astrólogo recomenda que, embora seja uma data festiva, no dia 1º o ideal é aproveitar para refletir sobre o que passou e sobre o que vem pela frente. A partir do dia 2 de janeiro, a lua entra na fase nova – boa para fazer planos. “Será uma ótima oportunidade para os rituais de recomeço e de renovação de energias”, finaliza.

Ritual de limpeza energética na lua minguante para fazer no Ano Novo

Como a fase minguante da lua é ideal para encerrar ciclos e eliminar aquilo que não desejamos para o Ano Novo, esse também é um período bom para fazer rituais de limpeza energética e deixar toda a negatividade para trás. O astrólogo ensina um ritual simples que pode ser feito na noite do dia 31:

Materiais necessários:

1 vela branca

1 incenso

Sal grosso

1 ramo de arruda

Como fazer:

Sente-se em um espaço vazio com cerca de 1,5 metro de diâmetro. A ideia é que você possa fazer um círculo ao seu redor com o sal grosso. Antes de começar a depositar o sal em volta do corpo, acenda o incenso e a vela, que pode ser colocada em um pires ou prato. Coloque-os junto ao ramo de arruda à sua frente e então comece a desenhar o círculo com o sal grosso.

Quando acabar, faça uma meditação imaginando que todas as energias negativas estão sendo queimadas pela vela. Depois, saia do cômodo e deixe a vela terminar antes de limpar o ambiente. Atenção: cuidado para não provocar acidentes. Depois, é só jogar o sal e tudo que sobrar no lixo.

