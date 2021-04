Missas de Páscoa: como assistir as celebrações deste domingo (04)

A Páscoa é considerada uma das principais datas do calendário católico. Devido a pandemia de covid-19, este ano, as tradicionais missas de Páscoa serão celebradas sem a presença dos fiéis nas igrejas. O DCI preparou uma lista com algumas das principais liturgias que ocorrem neste domingo (04).

A partir das 5h deste domingo os fiéis brasileiros podem acompanhar a Missa da Páscoa celebrada pelo Papa Francisco diretamente da Basílica de São Pedro. Na conclusão da Santa Missa, o pontífice faz a tradicional mensagem aos fiéis e bênção ‘Urbi et Orbi’. É possível assistir a transmissão ao vivo da celebração pelo site Vatican News (https://www.vaticannews.va/pt.html).

Missa de Páscoa em Aparecida

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida segue sem a presença de fiéis durante a celebração da missa de Páscoa, bem como ocorreu no ano passado devido a pandemia.

Ao todo, este ano serão três comemorações ao longo do domingo. A primeira missa de Páscoa em Aparecida será às 8 horas. As demais liturgias ocorrem às 12h às 18h. Os católicos interessados em participar podem acompanhar a transmissão ao vivo pela rádio e TV Aparecida, pelas redes sociais e site do santuário ou, até mesmo, pelo aplicativo ‘Aparecida’.

Missa na Catedral da Sé em São Paulo

A Catedral da Sé, em São Paulo, conta com uma celebração em festejo a Páscoa a partir das 11 horas deste domingo. Os fiéis podem acompanhar a missa pelas redes sociais da Catedral e também da Arquidiocese.

Missa de Páscoa do Santuário Cristo Redentor

O Santuário Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, vai celebrar a Missa de Páscoa online, às 11h, transmitida pelo Youtube e pelo canal do Padre Omar, reitor do santuário. A celebração faz parte da campanha social Cristo Redentor, Eu Quero Doar”, que teve inicio no ano passado, e arrecada doações para pessoas em situação de vulnerabilidade social.