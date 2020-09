Aprenda a oração contra inveja e proteja-se do mal

Em muitas culturas, o mau-olhado é considerado a capacidade que uma pessoa pode causar danos a outras com um único olhar. Para enfrentá-lo, podemos evitar o mau-olhado com a oração. Dessa forma, nos protegeremos das ações de pessoas más.

Em nossa vida, muitas vezes pensamos que o mal não existe e, portanto, não nos protegemos. Podemos ser vítimas e, mesmo contra nossa vontade, agentes do mal. Quantas vezes você desejou o bem que alguém havia adquirido? Sim, o mal existe e devemos estar vigilantes contra qualquer sentimento que não venha de Deus. Como fazer? Por meio da oração contra inveja, que é nossa maior arma contra todo mal.

Aqui está um exemplo de oração simples e bonita para você pedir proteção divina:

Oração contra a inveja

“Neste momento em que me encontro em oração nos teus braços, Jesus, peço-te a graça de te libertares do veneno que é a inveja, trazido ao mundo por Satanás.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Senhor, peço-lhe que venha em auxílio de minhas fraquezas e fragilidades.

Apresento-te de todo o coração, Senhor, todos os momentos em que experimentei o sentimento de inveja, das amizades ou dos bens materiais. Espírito Santo, peço que entre no meu coração e na minha vida, libertando-me das raízes da inveja.

Venha, Espírito Santo de Deus, dá-me um coração puro e simples, que se alegra no que sou e no que tenho. Venha, Espírito Santo, abrir meus olhos para que eu possa ver as riquezas que possuo.

Espírito Santo de Deus, armar-me com o Seu poder para me proteger dos invejosos, que querem colocar a mim e minha família em perigo.

Eu renuncio a TODA A INVEJA em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!”

Oração para afastar inveja e mau-olhado

“Meu Deus, olha só quem quer me machucar ou me desrespeitar, porque tem inveja de mim.

Mostre a ele a inveja da inveja.

Toque seu coração para que me olhem com bons olhos.

Cure seus corações da inveja , de suas feridas mais profundas e os abençoe para que sejam felizes e não precisem mais me invejar, eu confio em Ti, Senhor. Amém.

Senhor, meu Deus amado, você sabe como meu coração se enche de medo, tristeza e dor quando descubro que eles me invejam e que outros querem me fazer mal. Mas eu confio em você, meu Deus, que é infinitamente mais poderoso do que qualquer ser humano. Quero colocar tudo em suas mãos, meu trabalho, minha vida inteira, todos os meus entes queridos. Confio tudo a você, para que o invejoso não possa me causar mal.”

Senhor, proteja-nos da inveja

Aqui está outra oração contra a inveja:

‘Protege-me, Senhor, das manobras dos invejosos, cobre-me com o teu preciosíssimo sangue salvador, aproxima-te da glória da tua ressurreição, cuida de mim por intercessão de Maria e de todos os teus anjos e santos.

Faz um círculo divino ao meu redor para que o rancor dos invejosos não penetre em minha vida. Amém.”