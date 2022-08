Oração da Manhã hoje para começar o dia bem, segunda (29/8)

Faça a oração da manhã hoje, 29 de agosto, e busque a presença do Altíssimo todas as manhãs antes que sua energia e atenção sejam puxadas por todas as tarefas que você tem pela frente.

Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias. Faça sua Oração do Credo

Oração da Manhã hoje

Darei graças ao Senhor por causa da sua justiça; cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 7:17

Começar nosso dia com um coração de louvor e ação de graças é a melhor maneira de começar nosso dia. Dar graças a Deus tira o foco de nós mesmos e exalta nosso Deus como Senhor em nossas vidas. Escreva pelo menos cinco coisas pelas quais você é grato a Deus pela manhã e louve-o por sua bondade e graça em sua vida!

Oração da Manhã Curta: Senhor, eu te dou graças esta manhã, por causa de sua justiça. Por causa de seu trabalho na cruz, agora tenho a justiça de Deus (2 Coríntios 5:21). Hoje cantarei seus louvores porque você é bom e seu amor dura para sempre. Salmo 100:5

Salmo do dia

O inimigo tenta destruir nossa fé em Deus colocando dúvidas em nossas cabeças e nos fazendo questionar se Deus está ouvindo nossas orações quando a resposta que procuramos demora mais do que esperávamos.

“Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações”. (Salmo 34:17)

Precisamos buscar a Deus todos os dias, conversar com Ele e crer em Sua Palavra para nossa resposta à oração.

Jesus derrotou o inimigo na cruz, e devemos nos lembrar disso toda vez que o inimigo tenta nos atacar.

Devemos aprender a louvar e regozijar-se em Deus diariamente por tudo o que temos agora.

Especialmente quando estamos esperando em Deus por uma resposta à oração, devemos agradecer a Deus e ficar felizes com o que é e o que já foi provido em nossas vidas.

Oração da manhã de hoje com Bispo Bruno Leonardo