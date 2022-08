Oração da Manhã para começar o dia bem, terça-feira (31/8)

Faça a oração da manhã hoje, 31 de agosto, e busque a presença do Altíssimo todas as manhãs antes que sua energia e atenção sejam puxadas por todas as tarefas que você tem pela frente.

Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias. Aprenda .

Oração da Manhã hoje

Se algum de vocês carece de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem culpa, e ela será dada a você. Tiago 1:5

Todos nós precisamos crescer em sabedoria a cada dia à medida que encontramos pessoas e situações ao longo de nossas vidas. Salomão em 2 Crônicas 1:10 pediu a Deus sabedoria para liderar e governar o povo de Deus. Ele poderia ter pedido a Deus o que quisesse , mas pediu sabedoria. Quanto mais devemos pedir a Deus por sabedoria ao liderar nossas famílias, atuar em nossos ambientes de trabalho e viver em nossas comunidades?

Podemos orar por sabedoria todas as manhãs, e nosso gracioso Deus atenderá graciosamente nossos pedidos.

Oração da Manhã Curta: Senhor, peço que você me dê um espírito de sabedoria e discernimento para fazer escolhas que honrem e glorifiquem você hoje, e para que eu possa conhecê-lo melhor (Efésios 1:17). Obrigado porque dentro de você há tesouros de sabedoria e conhecimento, e você generosamente me fornece entendimento através do seu Espírito Santo (Colossenses 2:3). Um homem.

Salmo do dia

Salmo 149 – Fortificar o elo da fé

Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças; cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo; ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória; alegrem-se nas suas camas

Oração da manhã de hoje com Bispo Bruno Leonardo