Oração da Manhã hoje para começar o dia bem (18/08)

Faça a oração da manhã hoje e busque a presença do Altíssimo todas as manhãs antes que sua energia e atenção sejam puxadas por todas as tarefas que você tem pela frente.

Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias. Faça sua Oração do Credo

Oração da manhã

Deus nosso Pai, venho diante de ti esta manhã, agradeço-te pelo dom da minha vida, a vida dos meus familiares e a dos meus amigos.

Obrigado, Senhor, por dirigir, proteger , guiar, guardar, governar e cuidar de mim durante toda a noite. Acordei por causa de suas abundantes Misericórdias e Graça.

Deus misericordioso, esta manhã, eu me submeto em suas mãos poderosas, que você me encha com sua sabedoria e me conceda boa saúde ao realizar todos os meus atos hoje.

Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos para que tudo o que faço hoje seja gratificante para mim, útil para a humanidade e que eu o faça segundo a tua Santa Vontade e para maior glória do teu nome. Amém.

Salmo do dia

“Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor; pela manhã te apresento a minha oração, e vigio. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniqüidade, nem contigo habitará o mal”.

Salmo 5:3-4

Oração da manhã de hoje com Bispo Bruno Leonardo