Oração da Manhã para começar o dia bem, quinta-feira (1/9)

Faça a oração da manhã hoje, 1 de setembro, e busque a presença do Altíssimo todas as manhãs antes que sua energia e atenção sejam puxadas por todas as tarefas que você tem pela frente.

Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias. Aprenda .

Oração da Manhã hoje

“Não te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo; não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você vá”. Josué 1:9

Antes de nossos pés tocarem o chão pela manhã, podemos orar e pedir corajosamente a Deus que nos dê coragem para enfrentar o dia. Todos nós já passamos por momentos difíceis em nossas vidas quando sentimos como se os fardos do mundo estivessem em nossos ombros – e parecia muito mais fácil nos esconder na cama. Mas podemos ter coragem e confiança para enfrentar cada dia, sabendo que nosso Deus nos precedeu e está conosco, e não nos deixará cair!

Oração da Manhã Curta: Senhor, peço sua força e coragem para me ajudar a enfrentar o dia à minha frente. Não sei o que vai acontecer ou o que vem pela frente, mas sei que posso vencer este dia, porque você está comigo onde quer que eu vá (Josué 1:9). Porque tu és o meu Deus e o que levanta a minha cabeça, não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia, porque tu és o meu escudo e muralha (Salmo 91:4-5). Amém.

Salmo do dia

Louvai ao SENHOR. Bem-aventurado o homem que teme ao SENHOR, que em seus mandamentos tem grande prazer.

A sua semente será poderosa na terra; a geração dos retos será abençoada.

Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre.

Aos justos nasce luz nas trevas; ele é piedoso, misericordioso e justo.

O homem bom se compadece, e empresta; disporá as suas coisas com juízo;

Porque nunca será abalado; o justo estará em memória eterna.

Não temerá maus rumores; o seu coração está firme, confiando no Senhor.

O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos.

Ele espalhou, deu aos necessitados; a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória.

O ímpio o verá, e se entristecerá; rangerá os dentes, e se consumirá; o desejo dos ímpios perecerá.

Salmos 112:1-10

