Oração da prosperidade e da riqueza para mudar de vida

O amor ao dinheiro pode cegá-lo dos verdadeiros tesouros da vida, mas orar a Deus por segurança financeira é um sinal de que você está colocando sua fé Nele para cuidar de suas necessidades. Por isso, fazer a Oração da prosperidade e da riqueza será um aliado para enfrentar situações menos boas, especialmente se for sobre dinheiro.

A coisa mais importante a ser lembrada antes de orar por um milagre financeiro ou avanço é que Deus se importa mais com nosso relacionamento com Ele – nosso coração, alma, caráter; guia moral; virtudes semelhantes a Cristo, etc – do que quanto dinheiro temos no banco. Muitas vezes, quando Deus fala de “prosperidade” para Seus filhos, Ele está falando de fé forte, vida feliz, boa saúde, oração forte, bênção dos entes queridos.

Observe como a ‘prosperidade’ às vezes não tem nada a ver com dinheiro, especialmente se esse dinheiro prejudicar ou bloquear um relacionamento mais profundo com Deus. O Senhor sabe que se a condição do nosso coração não for ordenada corretamente, a riqueza pode realmente atrapalhar nosso progresso espiritual e até mesmo nossa salvação – o aspecto mais importante de nossas vidas terrenas.

Dito isto, Deus é infinitamente sábio. Ele entende que ter dinheiro é uma parte necessária da vida também. Afinal, como podemos abençoar os outros com o dom das finanças se nós mesmos estamos em falta? Uma vez que nossos corações estejam devidamente ordenados, Deus gosta de abençoar (financeiramente) Seus filhos, especialmente quando Ele sabe que seremos bons mordomos dessas bênçãos.

+ Oração do meio-dia poderosa para fazer todos os dias

Oração da prosperidade e da riqueza

Pai Todo-Poderoso, Tu és a fonte de toda bondade e justiça. Por Ti, até os lírios do campo são adornados e prosperam. Tu me criaste à tua imagem, que os teus dons encham abundantemente o meu cálice até transbordar. Abençoe-me com as riquezas da justiça e a prosperidade da fé, para que meu tesouro seja armazenado no céu. Amém.

Oração de Sucesso nos Negócios

Pai Celestial, obrigado porque sua palavra ilumina meus olhos, purifica minha alma e me preserva para a vida eterna. A tua palavra diz que tudo posso naquele que me fortaleces. Por favor, dê-me a força que preciso para ter sucesso nos negócios. Abençoe meu trabalho com prosperidade para meu bem e para sua glória. Que o amor do Pai, a ternura do Filho e a presença do Espírito alegrem meu coração e tragam paz à minha alma, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, Amém.

Oração pela Riqueza

Deus Todo-Poderoso e Eterno, tantos pedem a riqueza por si mesma. Sua recompensa está no próprio dinheiro. Peço-te riquezas, não para meu ganho, mas para que possa usá-las para abençoar outros. Portanto, peço a Você que aumente meus meios de ganhar. Ajuda-me a trazer mais, para que através de Ti este dinheiro possa ser usado para ajudar outros em Teu nome. Amém.

Abençoe Meu Trabalho Oração

Ó Senhor, meu Deus, obrigado por ser infinita, consistente e perfeitamente sábio. Peço que abra a mão e me dê sucesso no meu negócio. Abençoe todo o trabalho das minhas mãos e faça-me prosperar. Que meu trabalho te glorifique. Ouve minha oração, ó Senhor. Que a majestade do Pai seja a luz que me guia, a compaixão do Filho seja o amor que me inspira e a presença do Espírito seja a força que me capacita. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, Amém.

Oração Caminhos de Sucesso

Deus Criador, obrigado porque tens planos para mim que são para o meu bem e para a tua glória. Sua palavra diz que você fará todas as coisas cooperarem para o meu bem. Por favor, cuide dos meus negócios, proteja-me do perigo e me guie no caminho da prosperidade e do sucesso. Que Cristo habite em meu coração pela fé, para que eu, arraigado e fundado no amor, tenha a força de conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Que eu seja preenchido com toda a plenitude de Deus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, Amém.

Oração do Futuro Seguro – Oração da prosperidade e da riqueza

Amoroso Pai, obrigado por conhecer todas as minhas necessidades. Você prometeu que não preciso ficar ansioso com nada, mas em todas as situações, devo apresentar meus pedidos a Deus. Quando estou ansioso com meus negócios, por favor, me dê sua paz. Lembre-me de que, embora eu possa cometer erros e falhar, meu futuro está seguro em você. Que você, o Deus de toda graça, que me chamou para a glória eterna por Cristo Jesus, me torne santo, forte e cheio de paz. A ti seja glória e honra, para todo o sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, Amém.

Oração de Vida de Sucesso

Generoso Pai, obrigado porque você é meu criador, você me conhece melhor do que ninguém. A Bíblia diz que você, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por mim, me dará gratuitamente todas as coisas? Dê-me a certeza de que você está constantemente trabalhando em todas as coisas para o meu sucesso. Você é o Deus da paz. Que você me santifique completamente, e que todo o meu espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Você, que me chamou, é fiel até o fim. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, Amém.

Oração Para o Meu Negócio

Fiel Pai, peço que unja meu negócio com abundância financeira. Permita-me prosperar e produzir riqueza. Agradeço os bens que você me deu – mais importante, seu favor. Eu confio em você como minha única fonte de todas as coisas. Agradeço por me dar energia, senso de negócios aguçado e um bom produto. Eu te agradeço porque as esperanças dos piedosos serão cumpridas. Ajude-me a viver com sabedoria e aplicar princípios sensatos em meus negócios. Amém.

Oração por Bênçãos

Ó Jeová, meu Deus, Tu dizes para pedir, e certamente receberemos. Eu quero acreditar em sua palavra, então peço que você trabalhe dentro de mim para confiar em você. Você se deleita em cuidar do Seu povo. Você nos criou não para um fim próprio, mas para que possamos ser abençoados por experimentar Seu amor perfeito. Abençoe-me, bom Senhor, e não vire o Seu rosto. Regue-me com abundância e deixe seu servo prosperar. Amém.

Oração para encontrar favor financeiro – Oração da prosperidade e da riqueza

Ó Altíssimo, estou pedindo a vós agora com um pedido urgente. Por favor, ouça-me. Estou lutando financeiramente. Sinto como se estivesse sendo punido por minha situação monetária. Não consigo entender por que Seu povo sofre enquanto os ímpios fazem o bem. Portanto, deixe-me encontrar favor em Seus olhos. Não dê atenção aos ímpios que enganam e mentem, mas me abençoe financeiramente, Seu querido filho, por meio de Cristo, meu redentor.

Oração para encontrar sucesso em todas as coisas

Deus da vitória, às vezes sinto que todo esforço acaba em fracasso. Não importa quanto esforço eu faça, sempre pareço voltar ao mesmo lugar. Estou quebrado e sem meios para sustentar a mim ou minha família. Eu preciso desesperadamente ver uma mudança na minha vida. Ajude-me a encontrar o sucesso. Ilumine minha mente para que eu possa ver onde estou errando. Ajude-me a continuar a viver virtuosamente com integridade. Acima de tudo, restaure minha fé para que eu não desista. Amém.