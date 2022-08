Oração para dormir bem e ter uma doce noite

Terminar o dia com Oração para dormir bem, uma maneira maravilhosa de liberar o estresse e encontrar a paz antes de adormecer. Não importa o que você enfrentou hoje, conversar com Deus por meio de uma oração noturna renovará sua fé e o ajudará a experimentar o verdadeiro descanso. As orações da noite também o ajudam a refletir sobre todos os eventos ao longo do dia e as maneiras pelas quais Deus esteve presente com você.

Compartilhe essas orações noturnas para a hora de dormir com seus filhos, cônjuge e amigos para que eles também possam adormecer sentindo-se abençoados e agradecidos! Deus está querendo e esperando para lhe dar paz e conforto durante a noite!

Encontre mais força, paz e esperança todos os dias com os novas orações.

Oração para dormir bem

Senhor Deus, muitas coisas aconteceram hoje. Alguns bons, alguns ruins, alguns difíceis, alguns alegres. Antes de dormir, quero confiar todas essas coisas a Ti. Honestamente, há muitas coisas que eu não consigo descobrir. Muitas circunstâncias são confusas. Muitas situações são simplesmente difíceis. Mesmo que eu não consiga descobrir como todas essas coisas vão funcionar, eu sei que você é bom, e eu sei que você fará o bem para mim. Em última análise, eu sei que posso confiar completamente em você. Ao dormir, declaro que confio em Ti. Eu posso não saber como todas as coisas vão funcionar, mas você sabe, e porque você é bom, eu proclamo minha confiança em você. Amém.

Oração para uma noite de paz para sua família

Oração para dormir em família

Obrigado Deus, por este dia,

Obrigado pela nossa família.

Lamentamos pelas coisas que fizemos que não o deixaram feliz.

Ajude-nos a ser pessoas melhores, ajude-nos a amar uns aos outros.

Ajude-nos a honrar você, nosso Pai.

Abençoe as pessoas do mundo.

Abençoe nossos entes queridos, longe e perto.

Finalmente, elevamos a Ti

Este pedido para que você ouça:

(Insira qualquer intenção especial)

Nós te amamos, Senhor.

Oração do anjo da guarda

Anjo de Luz, guardião da minha vida. A ti fui confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina a minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo o sempre. Amém.

Salmos para ler antes de dormir

Então, se você está procurando maneiras alternativas (e saudáveis) de dormir mais, aqui estão 3 Salmos mais populares para um sono tranquilo para ler antes de dormir. Que ao contemplar essas orações de ninar, sua mente, corpo e alma finalmente se rendam sob as estrelas. Adeus inquietação… e Olá sono!

Salmo 91 é como uma oração para dormir bem

Este Salmo nos lembra que Deus não apenas nos protegerá, mas também nos defenderá! Ele nos lembra que nosso medo não tem chance contra Seu poder insondável.

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.

Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.

Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa.

Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel.

Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,.

Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.

Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti.

Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios.

Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação.

Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.

Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.

Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra.

Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.

Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.

Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei.

Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação”.

Salmo 116

Este Salmo é obrigatório nas noites sem dormir. Diga devagar, de forma audível ou mental, e realmente pense nas palavras. Você será rapidamente lembrado de quão bom é o Senhor… e sua alma encontrará descanso. Todos nós experimentamos muito de Sua bondade, provisão e graça em nossas vidas ( pense em todo o bem que Deus fez por você! ). Combinado com a maior gratidão por seu Pai Celestial, este versículo lhe dará uma paz que relaxa todo o seu ser e logo você se verá realmente e verdadeiramente deixando tudo ir.

Amo ao SENHOR, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica.

Porque inclinou a mim os seus ouvidos; portanto, o invocarei enquanto viver.

Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim; encontrei aperto e tristeza.

Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma.

Piedoso é o Senhor e justo; o nosso Deus tem misericórdia.

O Senhor guarda aos símplices; fui abatido, mas ele me livrou.

Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem.

Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda.

Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes.

Cri, por isso falei. Estive muito aflito.

Dizia na minha pressa: Todos os homens são mentirosos.

Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito?

Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor.

Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo.

Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos.

Ó Senhor, deveras sou teu servo; sou teu servo, filho da tua serva; soltaste as minhas ataduras.

Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor.

Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o meu povo,

Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor.

Salmos 116:1-19

Bons sonhos!