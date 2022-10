Oração de agradecimento a Deus e gratidão por muitas bênçãos

Ser verdadeiramente grato requer que olhemos além de nossas circunstâncias atuais – sejam bênçãos ou lutas – e olhemos para Deus, nossa verdadeira fonte de bênçãos. Que essa oração de agradecimento a Deus inspire você a dizer “obrigado!” hoje e expressar gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo o que Ele fez por nós.

Não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, devemos agradecer a Deus diariamente por Seu amor, graça e misericórdia. Aqui estão orações para ajudá-lo a agradecer ao nosso Senhor por Sua bondade.

Para ajudá-lo a agradecer a Deus, faça também a Oração do Credo.

Criador do Céu e da Terra, eu Te agradeço porque meu passado me mostra que com Você sempre serei abençoado. Você é o mesmo Deus que você era no passado. Eu sei que posso confiar em Ti para o meu futuro. Agradeço-Te pelas bênçãos que experimentarei, pelas tribulações que vencerei, pelas coisas que revelarás e pela sabedoria que me darás ao longo do tempo. Então, neste momento, eu Te agradeço antecipadamente. Amém.